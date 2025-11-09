Komisyon hazırlıklara başladı! İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmek istemeyen vekil var mı?

"Terörsüz Türkiye" sürecinin ilerletilmesi için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden bir heyet belirlenerek İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiği MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, tartışılan komisyonun İmralı'yı ziyareti konusunda “Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir” diyerek yeşil ışık yakmıştı.

MİLLETVEKİLLERİ İMRALI'YA GİDECEK Mİ?



Komisyonun toplumun pek çok kesimden temsilcileri dinleme görüşmeleri sürerken İmralı'ya ziyaret yapıp yapmayacakları konuşuluyordu. TGRT Haber Gündem Özel programına katılan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmek üzere çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"'GİTMEK İSTEMİYORUM' DİYEN YOK"



Kulat "Ankara'da konuşulan konu komisyonun gideceği yönünde. Gitme konusunda komisyon üyelerinden "Ben gitmek istemiyorum" diyenin olmadığı deniyor. Böyle bir sürece tanıklık ediyorlar. Milletvekilleri böyle bir şeye tanık olmak ister." dedi.