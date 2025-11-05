Terörsüz Türkiye süreci komisyon toplantısına erteleme kararı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi grup başkanvekilleri ve siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın gerçekleştirilecek komisyon toplantısının teknik nedenlerle ertelendiğini, toplantının haftaya perşembe günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

"İMRALI KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"

Görüşmede komisyon raporunun hazırlanmasına ilişkin istişarelerde bulunduklarını belirten Emir, Kurtulmuş'un grup başkanvekilleriyle gelecek hafta da toplantı yapacağını ifade etti.

"İmralı'ya gidilip gidilmeyeceğinin" sorulması üzerine Emir, böyle bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de yarın yapılacak komisyon toplantısının dinlenmesi planlanan bakanların yurt dışında olması nedeniyle haftaya gerçekleştirileceğini kaydetti.