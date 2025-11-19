Menü Kapat
19°
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Böcek ailesi açıklaması: 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Böcek ailesi açıklaması: 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, bir grup toplantımızda daha sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan 81 vilayetimizdeki vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Gözü ve gönlü bizimle olan soydaş ve kardeşlerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını tüm kalbimle niyaz ediyorum. Dayanışmanız için, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN İNCELEMELER TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla hakka uğurladığımız 20 askerimizi ve yangın söndürme uçağında şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Uçağın düşüşünün tespitine yönelik incelemeler çok yönlü bir şekilde yapılıyor, MSB konuyla ilgili detaylı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacaktır. Kocaeli Diovası'nda vefat eden 7 emekçi kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum.

BÖCEK AİLESİ İÇİN KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAKTIR

İstanbul'da vefat eden 4 kişilik Böcek ailesinin soruşturması da büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. İhmali, hatası, kusuru olan kim varsa tek tek tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK

Yatırım, istihdam, ihracat büyüme üzerine inşa ettiğimiz programların neticelerini alıyoruz. İhracat tarafında da oldukça güçlü gidiyoruz. Son 30 ayın 22'sinde mal ihracatını artırdık. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

Ayrıntılar geliyor...

