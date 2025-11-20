Üç çocuk annesi kadın uyuşturucuyla yakalandı! Mahkemedeki ifadesi şoke etti: Suçu bakın kime attı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalanan üç çocuk annesi 33 yaşındaki G.S.'nin (33) yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA SALONUNA ÇOCUKLARIYLA GİRDİ

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık G.S. salona 3 çocuğu ile birlikte girince çocukların psikolojisinin bozulmaması için salondan çıkarılmasını istedi. G.S.'nin çocukları bırakacak kimsesinin olmadığını söylemesi üzerine çocuklar duruşma bitene kadar mahkeme kaleminde beklemesine karar verildi.

Kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve o süreçte üçüncü çocuğuna hamile kaldığını belirten G.S., komşularının tavsiyesi ile Göksun'a doktora gittiğini ancak öğleden sonraya kaldığı için muayene olmadan geri döndüğünü söyledi.

SUÇU MUAVİNE ATTI

Dönüş yolunda çocukları otobüsü kirlettiği için muavinle aralarında bir tartışma geçtiğini aktaran G.S., sonra güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde muavinin ön koltuktaki bir poşeti kendisininmiş gibi polislere teslim ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜLER TALEP EDİLDİ

G.S.'nin avukatı da müvekkilinin Göksun Otogarı'nda otobüse binerken elinde poşet olmadığını belirterek, görüntülerin istenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.