Yaşam
Üç çocuk annesi kadın uyuşturucuyla yakalandı! Mahkemedeki ifadesi şoke etti: Suçu bakın kime attı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanan kadın, mahkeme salonuna 3 çocuğuyla birlikte geldi. Çocuklar psikolojilerinin bozulmaması için salondan dışarı çıkarılırken kadın, suçlamaların hepsini reddetti ve muavin tarafından kendisine tuzak kurulduğunu söyledi.

Üç çocuk annesi kadın uyuşturucuyla yakalandı! Mahkemedeki ifadesi şoke etti: Suçu bakın kime attı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan yakalanan üç annesi 33 yaşındaki G.S.'nin (33) yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMA SALONUNA ÇOCUKLARIYLA GİRDİ

Mahkeme başkanı, tutuksuz sanık G.S. salona 3 çocuğu ile birlikte girince çocukların psikolojisinin bozulmaması için salondan çıkarılmasını istedi. G.S.'nin çocukları bırakacak kimsesinin olmadığını söylemesi üzerine çocuklar bitene kadar mahkeme kaleminde beklemesine karar verildi.

Üç çocuk annesi kadın uyuşturucuyla yakalandı! Mahkemedeki ifadesi şoke etti: Suçu bakın kime attı

Kendisine teşhisi konulduğunu ve o süreçte üçüncü çocuğuna hamile kaldığını belirten G.S., komşularının tavsiyesi ile Göksun'a doktora gittiğini ancak öğleden sonraya kaldığı için muayene olmadan geri döndüğünü söyledi.

Üç çocuk annesi kadın uyuşturucuyla yakalandı! Mahkemedeki ifadesi şoke etti: Suçu bakın kime attı

SUÇU MUAVİNE ATTI

Dönüş yolunda çocukları otobüsü kirlettiği için muavinle aralarında bir tartışma geçtiğini aktaran G.S., sonra güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde muavinin ön koltuktaki bir poşeti kendisininmiş gibi polislere teslim ettiğini söyledi.

Üç çocuk annesi kadın uyuşturucuyla yakalandı! Mahkemedeki ifadesi şoke etti: Suçu bakın kime attı

GÖRÜNTÜLER TALEP EDİLDİ

G.S.'nin avukatı da müvekkilinin Göksun Otogarı'nda otobüse binerken elinde poşet olmadığını belirterek, görüntülerin istenilmesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

