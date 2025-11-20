Menü Kapat
TGRT Haber
19°
SON DAKİKA!
 Nalan Güler Güven

Depremin habercisi mi? Sapanca Gölü'nde su kaynıyor! Bölge halkının gözüne uyku girmiyor

Sakarya'da içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ndeki kabarcıkları gören vatandaşlar korkuya kapıldı. Daha önce benzer kabarcıkların oluştuğu bölgede deprem olduğunu belirten bölge halkı "Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz" diyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
13:31
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
13:31

Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün kot seviyesi 28.75 metreye düştü. Gölde çekilmenin izleri net bir şekilde belli olurken, dipten yüzeye gelen kabarcıklar ise endişe oluşturdu.

Depremin habercisi mi? Sapanca Gölü'nde su kaynıyor! Bölge halkının gözüne uyku girmiyor

"SU KAYNIYOR"

Uzun yıllardır gölde dalış ve balıkçılık yapan Güngör Demirci ise ‘Su kaynıyor' sözleriyle o anları kaydetti. Demirci'nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve kısa sürede viral olan görüntülerin ardından, gölde oluşan hareketlilik merak uyandırdı.

Depremin habercisi mi? Sapanca Gölü'nde su kaynıyor! Bölge halkının gözüne uyku girmiyor

"DEPREM OLDU"

Sapanca Gölü'ne gelen Fatih Mehmet Akdemir isimli vatandaş, daha öncesinde buna benzer farklı bölgelerde kabarcıkların oluştuğunu ve akabinde deprem olduğunu aktardı.

Depremin habercisi mi? Sapanca Gölü'nde su kaynıyor! Bölge halkının gözüne uyku girmiyor

ÖNCE SULAR ÇEKİLDİ SONRA KABARCIKLAR ÇIKTI ŞİMDİ FOKURDUYOR

Akdemir, "Gölde önce sular çekildi. Sonrasında ise kabarcıklar, fokurdama olayı ile karşı karşıya kalındı. Herkes korkuyor, rahat uyuyamıyoruz. Yetkililerin bu konuda gerekli incelemeleri yaparak en azından bir açıklama yapması lazım. Daha önce böyle bir olaya rastlamadık. Depremden önce bu tür olayların başka yerlerde olduğunu gördüğümüz için tedirginiz. Ondan ötürü biz korkuyoruz" dedi.

Depremin habercisi mi? Sapanca Gölü'nde su kaynıyor! Bölge halkının gözüne uyku girmiyor
