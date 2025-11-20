Bakan Memişoğlu duyurdu! DUS nisanda da yapılacak

Memişoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik.

Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız.

Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır.

Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum.