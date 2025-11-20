Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye ve KKTC arasında yeni işbirliği anlaşması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Türkiye ve KKTC arasında yeni işbirliği anlaşması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Bakanlıkta bir araya geldi. Birebir ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki Bakan tarafından, ve KKTC arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Bakan Işıkhan, görüşmede yaptığı konuşmada, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle KKTC'nin 42'nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Türkiye ve KKTC arasında yeni işbirliği anlaşması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Ankara'da ağırladığını anımsatan Işıkhan, "Bugün de değerli kardeşim Sayın Bakanın, göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize yapıyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu vesileyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak kısa süre önce atandığı yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum. Birlikte verimli ve sonuç odaklı bir çalışma dönemi geçireceğimize inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC arasında yeni işbirliği anlaşması

Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyelerinin yükseltilmesini, KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini belirten Işıkhan, "Bu kapsamda KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılmasını son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak KKTC'nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve KKTC arasında yeni işbirliği anlaşması

ORTAK KOMİSYON KURULACAK

Geçmiş dönemde yürürlükte olan İşbirliği Anlaşması sayesinde Türkiye ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları birimleri arasında önemli işbirlikleri ve tecrübe paylaşımları gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Işıkhan, "Anlaşmanın süresinin sona ermesiyle birlikte işbirliğimizi yeni bir yasal çerçeveye kavuşturma ihtiyacı doğmuştu. Teknik ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla hazırlanan bu yeni anlaşmayı imzalayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Her iki Bakanlıktan da bu teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün imzalayacağımız yeni anlaşma da Bakanlıklarımız arasında Ortak Çalışma Komisyonu kurulmasını öngörmektedir." dedi.

Türkiye ve KKTC arasında yeni işbirliği anlaşması

Mevcut işbirliğini somut bir takvime bağlayarak ilerleyebilmek adına, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Ortak Çalışma Komisyonunun toplanarak yeni bir eylem planı hazırlanmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulunan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti: "Eylem planları, uzman değişimi, bilgi ve tecrübe paylaşımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi alanlarda yürütülecek ortak projelerin önünü açarak, işbirliğimizi daha da güçlendirmektedir. İlişkilerimizin, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesi için bizler de süreçleri takip edeceğiz. Bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin, her iki ülke vatandaşlarının çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

