Lise mezunlarına yılda 5 milyon TL kazandırıyor! Bu meslekte üniversite diplomasına gerek yok

Üniversite mezunlarının bile iş bulmakta zorluk yaşadığı günümüzde bazı meslekler için diploma gerekmiyor. Lise diploması ile hem saygın bir işe sahip olurken hem de tatmin edici rakamlarda gelir elde edilebiliyor. Bu kapsamda teknoloji alanında kendini geliştirenler yılda 5 milyon TL’ye kadar kazanabiliyor.
Teknoloji dünyası çok hızlı gelişim sağlarken eğitim kurumlarının bu hıza ayak uydurmakta güçlük çektiği aşikâr. Bu kapsamda özellikle hemen her gün yeni bir güncelleme yaşayan yapay zeka alanındaki meslekler de hem çok kazandırıyor hem de üniversite diploması istemiyor.
Fransa’da son zamanlarda popülerleşen Yapay Zekâ Komut Mühendisliği (Prompt Engineering), için de bir diploma şartı aranmıyor. Kendini geliştiren ve yalnızca pratik bilgiye sahip olanlar 100 bin euro yani güncel kurla yaklaşık olarak 5 milyon TL’ye kadar bir kazanç elde ediyor. Birçok ülkede mesleğe yeni giren mühendisler yıllık ortalama 35 bin euro bandında kazanırken, yapay zeka komut mühendislerine sunulan imkanlar teknoloji sektöründe yeni dönemin ayak seslerini duyuruyor.
Daha kısa zaman öncesine kadar adını pek de kimsenin bilmediği komut mühendisleri bugün hatırı sayılır bir şekilde gelir elde eden meslekler arasına girdi. Bu mühendisler Gemini, ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka modelleri ile çalışıyor. Bu sistemlere verilen talimatları tasarlayan komut mühendisleri hedefe yönelik en doğru çıktının üretilmesini sağlıyor. Yapay zekadan alınması gereken ürünü (Ses doyası, görsel, metin, video, grafik vb) ayrıntılı ve net bir şekilde tarif eden bu uzmanlar, şirketlerin iş süreçlerinde verimliliği artırarak avantaj sağlıyor.
Yapay zekadan en verimli şekilde faydalanmak için sahada yer alan bir komut mühendisi olmak için herhangi bir diplomaya gerek bulunmuyor. Tabii ki kişilerin kendilerini geliştirmek için üniversitelerin farklı bölümlerinde kazanacağı yetkinlikler her zaman için bir artı değer kazandırsa da komut mühendisliğinde durum her zaman bu şekilde ilerlemiyor. İş verenler sektörde çoğu zaman yazılım veya mühendislik diplomasının yerine pratik yetkinlik ve problem çözme becerisine bakıyor.
Eğitim kurumlarında verilecek müfredat yapay zekanın hayata girmesiyle neredeyse yeniden yazılıyorken, verilen özel eğitimler büyük ilgi görüyor. Hem ücretli hem de ücretsiz olarak ulaşım sağlanan eğitimlerde bolca pratik yapma imkanı bulunuyor. Günümüzde küresel piyasalarda yer alan Adobe, Octopus Energy ve Veolia gibi firmalar bu alanda aktif olarak personel alımı yapıyor. Günden güne büyüyen yapay zeka alanında bu durumun geçici bir trend değil, geleceğe yönelik bir adım olduğunu gösteriyor.
Büyük bir fırsatlar zinciri sunan yapay zekanın en doğru, hızlı ve hatasız şekilde kullanılması şirketlerin bu konuda iştahını daha da artırıyor. Oldukça karışık sistemleri verilen doğru talimatlarla yönlendirmek, maliyetten üretkenliğin artırılmasına kadar pek çok konuda fark yaratıyor. Bu nedenle de lise mezunu kişiler bile yetkinliğini elde ettiğinde yıllık 100 bin euro seviyelerine ulaşan bir gelirin kapısını aralayabiliyor.