Lise mezunlarına yılda 5 milyon TL kazandırıyor! Bu meslekte üniversite diplomasına gerek yok

Yapay zekadan en verimli şekilde faydalanmak için sahada yer alan bir komut mühendisi olmak için herhangi bir diplomaya gerek bulunmuyor. Tabii ki kişilerin kendilerini geliştirmek için üniversitelerin farklı bölümlerinde kazanacağı yetkinlikler her zaman için bir artı değer kazandırsa da komut mühendisliğinde durum her zaman bu şekilde ilerlemiyor. İş verenler sektörde çoğu zaman yazılım veya mühendislik diplomasının yerine pratik yetkinlik ve problem çözme becerisine bakıyor.