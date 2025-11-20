Menü Kapat
19°
DUS kaç kez yapılacak? 2026 DUS ne zaman yapılacağı duyuruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından DUS sınavının bir kez gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından DUS yılda kaç kez ne zaman yapılacak olduğu araştırılmaya başlandı.

DUS kaç kez yapılacak? 2026 DUS ne zaman yapılacağı duyuruldu
'nın resmi internet sitesinden 14 Kasım 2025 tarihinde yapılan duyuruda Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) artık yılda bir kez gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarının ardından öğrenciler DUS kaç kez, ne zaman yapılacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

DUS kaç kez yapılacak? 2026 DUS ne zaman yapılacağı duyuruldu

DUS KAÇ KEZ YAPILACAK 2026?

Bakan Memişoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre, DUS 2026 yılında iki kez yapılacak. 2027 yılından itibaren ise sınavın yılda bir kez düzenlenmesine karar verildi.

Konuyla ilgili Bakan Memişoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik.

Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız.Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır.

Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

DUS kaç kez yapılacak? 2026 DUS ne zaman yapılacağı duyuruldu

DUS NE ZAMAN YAPILACAK 2026?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin () resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre DUS 1. dönem sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde, DUS 2. dönem sınavı ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

