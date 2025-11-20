Kuruluş Orhan dizisine dahil olan Uğur Pektaş'ın son hali takipçilerini ikiye böldü

Arka Sokaklar dizisinde Murat rolüyle popüler olan Uğur Pektaş, yıllar sonra Kuruluş Osman ile ekrana geri döndü. yeni imajıyla takipçilerini ikiye bölen Uğur Pektaş! "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yağdı.

UĞUR PEKTAŞ YILLAR SONRA KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE

Her sezon başında Arka Sokaklar'a dönmesi beklenen Uğur Pektaş, yeni projesine başladı. Ünlü isim, fenomen dizi Kuruluş Orhanın kadrosuna "Abdurrahman" karakteriyle dahil oldu. Dizide Orhan'ın sağ kolunu oynayan Pektaş'ın ekrana dönüşü dikkat çekti.

UĞUR PEKTAŞ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Oyuncunun yer aldığı bölüm yayına girer girmez sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Pektaş'ın son haline izleyicilerden; "Adam hiç yaşlanmamış", "Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım", "Keşke bukadar siyaha boyamasaydı" gibi çok sayıda yorum geldi.