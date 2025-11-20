Menü Kapat
Kuruluş Orhan dizisine dahil olan Uğur Pektaş'ın son hali takipçilerini ikiye böldü

Arka Sokaklar dizisiyle popüler olan Uğur Pektaş, uzun bir aranın ardından Kuruluş Orhan ile tekrar ekrana geri döndü. Uğur Pektaş2ın son hali takipçilerini ikiye böldü.

Kuruluş Orhan dizisine dahil olan Uğur Pektaş'ın son hali takipçilerini ikiye böldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 14:08

dizisinde Murat rolüyle popüler olan Uğur Pektaş, yıllar sonra ile ekrana geri döndü. yeni imajıyla takipçilerini ikiye bölen Uğur Pektaş! "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yağdı.

UĞUR PEKTAŞ YILLAR SONRA KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE

Her sezon başında Arka Sokaklar'a dönmesi beklenen Uğur Pektaş, yeni projesine başladı. Ünlü isim, fenomen dizi Kuruluş Orhanın kadrosuna "Abdurrahman" karakteriyle dahil oldu. Dizide Orhan'ın sağ kolunu oynayan Pektaş'ın ekrana dönüşü dikkat çekti.

Kuruluş Orhan dizisine dahil olan Uğur Pektaş'ın son hali takipçilerini ikiye böldü

UĞUR PEKTAŞ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Oyuncunun yer aldığı bölüm yayına girer girmez sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Pektaş'ın son haline izleyicilerden; "Adam hiç yaşlanmamış", "Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım", "Keşke bukadar siyaha boyamasaydı" gibi çok sayıda yorum geldi.

Kuruluş Orhan dizisine dahil olan Uğur Pektaş'ın son hali takipçilerini ikiye böldü

Sıkça Sorulan Sorular

Uğur Pektaş kaç yaşında?
1979 doğumlu Uğur Pektaş, . 2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları oldu.
ETİKETLER
#kuruluş osman
#arka sokaklar
#diziler
#Uğur Pektaş
#Yeni Proje
#İmaj Değişikliği
#Medya
