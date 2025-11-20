Kuruluş Orhan dizisine dahil olan Uğur Pektaş'ın son hali takipçilerini ikiye böldü

Kategoriler
Arka Sokaklar dizisinde Murat rolüyle popüler olan Uğur Pektaş, yıllar sonra Kuruluş Osman ile ekrana geri döndü. yeni imajıyla takipçilerini ikiye bölen Uğur Pektaş! "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yağdı.
Her sezon başında Arka Sokaklar'a dönmesi beklenen Uğur Pektaş, yeni projesine başladı. Ünlü isim, fenomen dizi Kuruluş Orhanın kadrosuna "Abdurrahman" karakteriyle dahil oldu. Dizide Orhan'ın sağ kolunu oynayan Pektaş'ın ekrana dönüşü dikkat çekti.
Oyuncunun yer aldığı bölüm yayına girer girmez sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Pektaş'ın son haline izleyicilerden; "Adam hiç yaşlanmamış", "Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım", "Keşke bukadar siyaha boyamasaydı" gibi çok sayıda yorum geldi.