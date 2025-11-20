Menü Kapat
Yeni asgari ücrette son tahmin! Uzmanlar zamlı maaş için aynı rakamı verdi

Kasım 20, 2025 14:18
1
 Asgari ücret zammı vatandaşların merak ettiği konular arasında en üst sıralardaki yerini korurken kasım ayının son 10 gününe girilen şu zamanlarda uzmanlarda art arda tahmin yapmaya devam ediyor. Yeni zam oranının yüzde 20 ile 30 aralığında olması beklenirken, uzmanların büyük bölümünün aynı rakamda buluşması dikkat çekti. İşte o rakamlar ve asgari ücretle ilgili tüm detaylar...   

2

Geçtiğimiz sene başında asgari ücrete zam yapılmıştı ve ödenen asgari ücret 22,104 liraya yükselmişti. Bu yıl içerisinde asgari ücrete ara zam yapılmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından uzmanlar da yeni asgari ücret tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. 

 

 

3

SGK Başuzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, zam beklentisinin yüzde 25–30 arasında değerlendirildiğini belirterek şunları söylemişti:

“Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27–28 bin TL bandına geleceğini, 29 bin TL’yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak.”

 

4

Ekonomist Filiz Eryılmaz, geçen yılki hesaplamaların bu yıl da uygulanabileceğini belirterek, Merkez Bankası’nın üst bant hedefi olan yüzde 19’un üzerine yüzde 4–5 refah payı eklenebileceğini ifade etti.

Eryılmaz’a göre olası yeni rakamlar şöyle:

%23 zam → 27.187 TL

%26 zam → 27.851 TL

5

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 için net asgari ücretin 28 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirterek uzman tahminlerinin ortak noktada birleştiğini vurguladı.

6

Bu tabloya göre 2026 yılı için öne çıkan rakamın 28 bin TL bandı olduğu dikkat çekiyor.

ARALIK AYINDAKİ TOPLANTI BEKLENİYOR

Asgari ücrete ilişkin hesaplamalar ve uzman yorumları, 2026 yılında yeni ücretin 27 bin TL’nin üzerinde, ağırlıklı olarak ise 28 bin TL civarında belirleneceğine işaret ediyor.

Kesin rakam ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantının ardından açıklanacak. Milyonların beklediği karar, yeni yıl öncesi ekonomi gündemini şekillendirmeye devam edecek.

