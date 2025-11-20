Yeni asgari ücrette son tahmin! Uzmanlar zamlı maaş için aynı rakamı verdi

Bu tabloya göre 2026 yılı için öne çıkan rakamın 28 bin TL bandı olduğu dikkat çekiyor.

ARALIK AYINDAKİ TOPLANTI BEKLENİYOR

Asgari ücrete ilişkin hesaplamalar ve uzman yorumları, 2026 yılında yeni ücretin 27 bin TL’nin üzerinde, ağırlıklı olarak ise 28 bin TL civarında belirleneceğine işaret ediyor.

Kesin rakam ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantının ardından açıklanacak. Milyonların beklediği karar, yeni yıl öncesi ekonomi gündemini şekillendirmeye devam edecek.