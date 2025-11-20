2025 yerli malı haftası ne zaman başladı mı?

Yerli Malı Haftası, her yıl okullarda kutlanan aktiviteler arasında bulunuyor.

Yabancı ülkelerin ürünlerini tercih etmek yerine, Türkiye'de üretilen ürünler ile bilinç oluşturmak isteyen Yerli Malı Haftası, 1946 yılından bu yana uygulanmaktadır.

1983 yılından itibaren ise bu etkinliğin ismi Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası şeklinde değiştirilmiştir.

Haftanın hedefi, yerli tüketimin bilinçlice artırılmasıdır. Bu hafta boyunca tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın kıymeti vurgulanır.

İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektiği gibi koruyup dikkatlice kullanmasına tutumlu olmak denir.

İhtiyaçlara harcandıktan sonra kalan para ile yatırım yapmanın öneminin altı çizilir.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Her yıl 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen yerli malı haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak.