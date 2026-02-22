Önce polis sonra savcı oldu! Otobüsü birbirine katan kadının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’da 21 yaşındaki Y.S. adlı genç kadın, toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. O sırada Y.S.’nin köpeğine ağızlık takmaması nedeniyle yolcularla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine genç kadın, yolcuya savcı olduğunu söyleyerek hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandı.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Y.S. hakkında “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatılırken, şüpheli kadın gözaltına alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

“Hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından toplam 8 kaydı bulunduğu öğrenilen gencin üniversite mezunu olmadığı ve satış danışmanı olarak çalıştığı belirtildi.

ÖNCE POLİS SONRA SAVCI OLDU

Y.S.’nin bu olaydan bir gün önce de İETT otobüsüne köpeğiyle binmek isterken yolcularla tartıştığı, bu kez kendisini savcı değil “Polisim” diyerek tanıtıp tehditte bulunduğu öne sürüldü.

"SADECE KÖPEĞİMİN NARKOTİK CİNSİ KÖPEK OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Genç kadın ifadesi ortaya çıktı. "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim" dedi.