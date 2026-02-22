Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Önce polis sonra savcı oldu! Otobüsü birbirine katan kadının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da toplu taşıma aracında köpeğine ağızlık takmadığı için bir yolcuyla tartışan kadın, önce polis sonra savcı olduğunu öne sürmüştü... Tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulunan kadın, kısa sürede gözaltına alındı. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki kadının, ifadesi ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 12:45

İstanbul’da 21 yaşındaki Y.S. adlı genç kadın, toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. O sırada Y.S.’nin köpeğine ağızlık takmaması nedeniyle yolcularla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine genç kadın, yolcuya savcı olduğunu söyleyerek hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Önce polis sonra savcı oldu! Otobüsü birbirine katan kadının ifadesi ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da 21 yaşındaki bir genç kadın, toplu taşıma aracına köpeğiyle binerken çıkan tartışmada kendini savcı olarak tanıtıp hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Gencin köpeğine ağızlık takmaması üzerine yolcularla tartışma çıktığı belirtildi.
Y.S. hakkında “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
Şüphelinin “hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından toplam 8 kaydı olduğu öğrenildi.
Olaydan bir gün önce de İETT otobüsüne köpeğiyle binmek isterken kendisini “Polisim” diye tanıtıp tehditte bulunduğu öne sürüldü.
Gencin ifadesinde kendini polis olarak tanıtmadığını, sadece köpeğinin narkotik cinsi köpek olduğunu söylediğini belirttiği aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Önce polis sonra savcı oldu! Otobüsü birbirine katan kadının ifadesi ortaya çıktı

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Y.S. hakkında “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatılırken, şüpheli kadın gözaltına alındı.

Önce polis sonra savcı oldu! Otobüsü birbirine katan kadının ifadesi ortaya çıktı

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

“Hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından toplam 8 kaydı bulunduğu öğrenilen gencin üniversite mezunu olmadığı ve satış danışmanı olarak çalıştığı belirtildi.

ÖNCE POLİS SONRA SAVCI OLDU

Y.S.’nin bu olaydan bir gün önce de İETT otobüsüne köpeğiyle binmek isterken yolcularla tartıştığı, bu kez kendisini savcı değil “Polisim” diyerek tanıtıp tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Önce polis sonra savcı oldu! Otobüsü birbirine katan kadının ifadesi ortaya çıktı

"SADECE KÖPEĞİMİN NARKOTİK CİNSİ KÖPEK OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Genç kadın ifadesi ortaya çıktı. "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.