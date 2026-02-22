Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Ümit Buget

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ardından entübe edilen 76 yaşındaki oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
12:13
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
12:36

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimi Ali Tutal geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Usta oyuncu geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

Tutal, "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üzerinde" ve "Hemşo" gibi unutulmaz projelerdeki performansıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan işlere imza atmıştı.

Oyuncu arkadaşı Fırat Tanış ölüm haberini sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu: "Kıymetli abimiz, sinema emekçisi, oyuncu Ali Tutal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.."

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

ALİ TUTAL KİMDİR?

Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı.

Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer aldı.

Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

Ünlü oyuncu Ali Tutal yoğun bakımda: Entübe edildi
TGRT Haber
