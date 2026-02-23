Menü Kapat
Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!

Abdullah Avcı'ya yapılan teklifler ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın ekibinden Önder Karaveli, Sports Zone'da Özgür Sancar'a tüm süreçleri anlattı.

Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!
için yurt dışı kritiği gündeme geldi. Deneyimli hocayla birlikte çalışan , birçok teklif olduğundan bahsetti.

Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!

Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Önder Karaveli aracılığıyla yurt dışından milli takımlar ve kulüpler dahil olmak üzere birçok teklif aldığını ve kariyerinde ilk kez ülke dışında görev almayı düşündüğünü belirtti.
Abdullah Avcı'nın yurt dışı seçeneklerini değerlendirdiği ve birçok teklif aldığı doğrulandı.
Teklifler arasında İran ve Azerbaycan milli takımları, Neftçi Bakü ve bazı Avrupa milli takımları yer alıyor.
İran ile politik durumlar nedeniyle anlaşma sağlanamadı.
Avcı'nın yurt dışında görev alması, 24 yıllık kariyerinde bir ilk olacak.
Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, geçtiğimiz hafta Konyaspor ile de anılmıştı.
Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!

ABDULLAH AVCI'YA DAİR ÖNDER KARAVELİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"Abdullah Avcı ile çalışıyoruz. Ekibimizle sahada olmayı istiyoruz. Tabii ki Abdullah hoca seçici davranıyor. Yurt dışı seçenekleri daha keyifli olacaktır. İran ve Azerbaycan milli takımlarından teklif geldi. Neftçi Bakü'den teklif geldi. İran'daki politik durum kararı etkiledi, şartlarda anlaşma sağlanamadı. Avrupa'daki bazı ülkelerin milli takımlarından da teklif geldi, tabii ki halihazırda kulüp takımlarının da teklifleri var."

Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!

ABDULLAH AVCI İÇİN İLK!

Abdullah Avcı yurt dışından bir takımla anlaşması durumunda, 24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Türkiye'den ayrılmış olacak.

Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!

ABDULLAH AVCI'NIN YAKIN DÖNEM PERFORMANSI

Son olarak Trabzonspor'da görev alan 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 44 müsabakaya çıkmış ve maç başına 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.

