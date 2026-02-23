Abdullah Avcı'ya yurt dışından resmi teklifler!

Abdullah Avcı için yurt dışı kritiği gündeme geldi. Deneyimli hocayla birlikte çalışan Önder Karaveli, birçok teklif olduğundan bahsetti.

ABDULLAH AVCI'YA DAİR ÖNDER KARAVELİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"Abdullah Avcı ile çalışıyoruz. Ekibimizle sahada olmayı istiyoruz. Tabii ki Abdullah hoca seçici davranıyor. Yurt dışı seçenekleri daha keyifli olacaktır. İran ve Azerbaycan milli takımlarından teklif geldi. Neftçi Bakü'den teklif geldi. İran'daki politik durum kararı etkiledi, şartlarda anlaşma sağlanamadı. Avrupa'daki bazı ülkelerin milli takımlarından da teklif geldi, tabii ki halihazırda kulüp takımlarının da teklifleri var."

ABDULLAH AVCI İÇİN İLK!

Abdullah Avcı yurt dışından bir takımla anlaşması durumunda, 24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Türkiye'den ayrılmış olacak.

ABDULLAH AVCI'NIN YAKIN DÖNEM PERFORMANSI

Son olarak Trabzonspor'da görev alan 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 44 müsabakaya çıkmış ve maç başına 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.