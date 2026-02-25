Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

Abdullah Kavukcu, İtalya’da Juventus maçı öncesi dünyaca ünlü La Gazzetta Dello Sport gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı camiada heyecana sebep olan en önemli başlık ise milli yıldız Hakan Çalhanoğlu oldu.

"ÇILGIN BİR YATIRIM DEDİLER"

Victor Osimhen’in dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğuna dikkat çeken Kavukcu, "Onu aldığımızda birçok kişi bunun çılgın bir yatırım olduğunu söyledi. Bence Victor herkesi yanılttı, çünkü değeri ikiye katlandı. Dünyanın en iyi santraforlarından biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük başarılara imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARINIZ GALATASARAY'IN OYUN STİLİNE MÜKEMMEL UYUM SAĞLIYOR"

İtalya Serie A’da forma giyen isimlerin Galatasaray’ın oyun tarzına fazlasıyla uyduğunu söyleyen Abdullah Kavukcu, şöyle konuştu: "Futbolcularınız Galatasaray'ın oyun stiline mükemmel uyum sağlıyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk, üç yıl Inter'de oynadı, her Serie A maçını izliyor ve İtalyan fikirleri var. Bu yüzden sık sık Milano'ya geliyoruz."

"O FORMAYI GİYECEK"

A Milli Takım ve Inter’in önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu için girişim yaptıklarını da söyleyen Kavukcu, "Hakan için bir girişim daha yaptık. Inter ile anlaşmayı görüştük, ancak Hakan'ın kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi hiçbir zaman gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün onu Galatasaray formasıyla oynarken göreceğimize eminim" dedi.

"PRESTİJLİ KULÜPLERİN İLGİSİNE RAĞMEN BİZİ SEÇTİ"

Devre arası transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Noa Lang ile ilgili de konuşan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu büyük bir hamleydi. Prestijli kulüpler onu takip ediyordu ama o bizi seçti. Bu yaz onu satın alma fırsatımız var. Etkisi inanılmaz oldu ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İstanbul'a yerleşmek zor değil; kulübümüz gerçekten bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'a karşı iki gol attı ve çocuklar şimdiden ona bayılıyor."

"ONA OLAN İNANCIMIZ DEĞİŞMEDİ"

İtalyan futbolcu Zaniolo’yu kadroda tutmak istediklerini ancak oyuncunun Dünya Kupası’nda yer alabilmek için Serie A’ya döndüğünü söyleyen Abdullah Kavukcu, "Zaniolo'yu tutmak isterdik ancak bize Dünya Kupası'na gitme hayali olduğunu söyledi. Serie A'da oynayarak Milli Takım'a dönme şansı daha yüksek olacaktı. Onu kırmadık ama ona olan inancımız değişmedi. Sezon sonunda nasıl devam edeceğimize birlikte karar vereceğiz" şeklinde konuştu.