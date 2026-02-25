Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya'da yer yerinden oynatacak açıklamalara imza attı. Juventus maçı öncesi La Gazzetta Dello Sport’a konuşan Kavukcu, hem Avrupa hedeflerini anlattı hem de milyonlarca taraftarın beklediği Hakan Çalhanoğlu müjdesini verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 15:11

Abdullah Kavukcu, İtalya’da maçı öncesi dünyaca ünlü La Gazzetta Dello Sport gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

Sarı-kırmızılı camiada heyecana sebep olan en önemli başlık ise milli yıldız oldu.

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

"ÇILGIN BİR YATIRIM DEDİLER"

Victor Osimhen’in dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğuna dikkat çeken Kavukcu, "Onu aldığımızda birçok kişi bunun çılgın bir yatırım olduğunu söyledi. Bence Victor herkesi yanılttı, çünkü değeri ikiye katlandı. Dünyanın en iyi santraforlarından biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük başarılara imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

"FUTBOLCULARINIZ GALATASARAY'IN OYUN STİLİNE MÜKEMMEL UYUM SAĞLIYOR"

İtalya ’da forma giyen isimlerin ’ın oyun tarzına fazlasıyla uyduğunu söyleyen Abdullah Kavukcu, şöyle konuştu: "Futbolcularınız Galatasaray'ın oyun stiline mükemmel uyum sağlıyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk, üç yıl Inter'de oynadı, her Serie A maçını izliyor ve İtalyan fikirleri var. Bu yüzden sık sık Milano'ya geliyoruz."

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

"O FORMAYI GİYECEK"

A Milli Takım ve Inter’in önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu için girişim yaptıklarını da söyleyen Kavukcu, "Hakan için bir girişim daha yaptık. Inter ile anlaşmayı görüştük, ancak Hakan'ın kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi hiçbir zaman gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının bir simgesi ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama bir gün onu Galatasaray formasıyla oynarken göreceğimize eminim" dedi.

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

"PRESTİJLİ KULÜPLERİN İLGİSİNE RAĞMEN BİZİ SEÇTİ"

Devre arası transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Noa Lang ile ilgili de konuşan Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu büyük bir hamleydi. Prestijli kulüpler onu takip ediyordu ama o bizi seçti. Bu yaz onu satın alma fırsatımız var. Etkisi inanılmaz oldu ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İstanbul'a yerleşmek zor değil; kulübümüz gerçekten bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Juventus'a karşı iki gol attı ve çocuklar şimdiden ona bayılıyor."

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'

"ONA OLAN İNANCIMIZ DEĞİŞMEDİ"

İtalyan futbolcu Zaniolo’yu kadroda tutmak istediklerini ancak oyuncunun Dünya Kupası’nda yer alabilmek için Serie A’ya döndüğünü söyleyen Abdullah Kavukcu, "Zaniolo'yu tutmak isterdik ancak bize Dünya Kupası'na gitme hayali olduğunu söyledi. Serie A'da oynayarak Milli Takım'a dönme şansı daha yüksek olacaktı. Onu kırmadık ama ona olan inancımız değişmedi. Sezon sonunda nasıl devam edeceğimize birlikte karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu bombası! Abdullah Kavukcu açıkladı: 'O formayı giyecek'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’da Juventus rövanşı öncesi kart alarmı: İşte sınırda olan 4 isim...
Fenerbahçe forvet transferi için düğmeye bastı: Eski golcü yuvaya dönüyor!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#serie a
#juventus
#hakan çalhanoğlu
#Abdullah Kavukçu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.