Galatasaray’da Juventus rövanşı öncesi kart alarmı: İşte sınırda olan 4 isim...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus’u 5-2'lik skorla sahadan silen Galatasaray, İtalya’daki rövanş öncesi 'sarı alarm' veriyor. Aslan, tur kapısını aralasa da 4 yıldız son 16 turu öncesi uçurumun kenarında. İşte o isimler...

25.02.2026
25.02.2026
Kendi sahasında ’u 5-2 mağlup ederek tüm Avrupa’yı ayağa kaldıran , İtalya’daki rövanş için geri sayıma geçti.

Tarihi zaferle tur kapısını ardına kadar aralayan temsilcimizde, sevincin yanına "ceza" endişesi eklendi. Sarı-Kırmızılılarda son 16 turu öncesi tam 4 as oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

SAVUNMA HATTI ATEŞ HATTINDA!

’un Torino deplasmanındaki en büyük sınavı sadece skor korumak olmayacak. Özellikle savunmanın bel kemiğini oluşturan isimlerin kart sınırında olması teknik heyeti kara kara düşündürüyor. İtalya’da görülecek olası bir kart, muhtemel Liverpool veya Tottenham eşleşmesinde takımı eksik bırakacak.

Juventus karşısında kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Noa Lang gereksiz itiraz veya faul yapması durumunda cezalı duruma düşebilir.

OKAN BURUK’TAN "SAKİN KALIN" TALİMATI

5-2’lik dev avantajı korurken fire vermek istemeyen tecrübe teknik adam Okan Buruk, oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Buruk'un, öğrencilerine şu uyarılarda bulunduğu öğrenildi: "Turu geçmek kadar, tam kadro kalmak da önemli. Hakemle diyalogdan ve riskli faullerden uzak durun. Akıllı oyunla turu alıp döneceğiz."

