Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler belli oldu! İstanbul Valiliği duyurdu

Milyonlarca öğrenci 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dersine girecek. İstanbul Valiliği yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirleri açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler belli oldu! İstanbul Valiliği duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 14:55

Türkiye’de 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için2025-2026 - yılının ilk ders zili yarın çalacak. Valiliği 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. İstanbul'da 3 milyona yakın öğrencinin ve 170 binden fazla öğretmenin ders başı yapacağının belirtildiği açıklamada, İstanbul Valiliği'nin öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerekli tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler belli oldu! İstanbul Valiliği duyurdu

OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNDE ÖNLEM

2025-2026 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için; İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul tedbirleri uygulanacağının belirtildiği açıklamada, "Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecektir. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip önceden belirlenmiş okullarda 'Okul Giriş Çıkış saatlerinde' sabit olarak görev yapacaktır. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına en seri şekilde müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri (MOT), 39 ilçede 47 ekiple aralıksız görev yapacaktır. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, 331 ekiple (Çocuk-Asayiş--Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Personeli ile) eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarına aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler belli oldu! İstanbul Valiliği duyurdu

"TOPLAM 866 PERSONEL İLE TRAFİK TEDBİRLERİ UYGULANACAKTIR"

Trafik tedbirlerine de yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trafik denetleme bölge trafik ve ilçe trafik büro ekipleri 08-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli unsur (Şahin), 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 08-19 Eylül tarihleri arasında; okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş - çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacaktır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca okulların açılacağı 08 Eylül 2025 günü ve sonraki günlerde sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır.

Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler belli oldu! İstanbul Valiliği duyurdu

Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan denetimler, okulların açılması ile birlikte yoğunluğu artırılarak devam edecektir. Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere uyarı
ETİKETLER
#Eğitim
#istanbul
#trafik
#güvenlik
#öğretim
#Okul Kantin
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.