Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Emniyet Müdürü hakkında karar verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Muhittin Böcek'in 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş adamı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

Yapılan incelemelerde Fazlı Ateş'in, Arslan'a yönelik veya ilişkili para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş'e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

DÜN GECE TESLİM OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verildi.

Telefonlarını kapatan ve kendisine ulaşılamaması sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan İlker Arslan, dün gece saatlerinde Antalya'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

TUTUKLANDILAR

1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan ve iş adamı Fazlı Ateş, ifade işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Arslan ve Fazlı Ateş ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.