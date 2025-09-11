Şükrü Sözen kimdir? Eski Manavgat Belediye Başkanı neden tutuklandı?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü inceleme kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri bitirildi.

Sağlık kontrolü ardından adliyeye gönderilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları gerekçesiyle tutuklandı.

Sanıklar, Ilıca Cezaevine teslim edildi.

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964’te Manavgat’ta dünyaya geldi.

İlköğrenimini Manavgat Çağlayan İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise 1975 ile 1981 seneleri arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladı.

Dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl boyunca Manavgat Belediye Başkanlığı vazifesini yürütmüşlerdi.

Sözen, 2009-2014 ve 2019 seçimlerinde Manavgat Belediye Başkanı seçildi.

Şükrü Sözen, 16 Temmuz 2025’te CHP üyeliğinin askıya alınmasının sonrasında CHP’den ayrıldı.