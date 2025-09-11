Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Şükrü Sözen kimdir? Eski Manavgat Belediye Başkanı neden tutuklandı?

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen’in, tutuklanmasının sonrasında Şükrü Sözen Google sorgularında üst sıralara yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şükrü Sözen kimdir? Eski Manavgat Belediye Başkanı neden tutuklandı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 23:02

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü inceleme kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri bitirildi.

Sağlık kontrolü ardından adliyeye gönderilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece , zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları gerekçesiyle tutuklandı.

Sanıklar, Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Şükrü Sözen kimdir? Eski Manavgat Belediye Başkanı neden tutuklandı?

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964’te Manavgat’ta dünyaya geldi.

İlköğrenimini Manavgat Çağlayan İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise 1975 ile 1981 seneleri arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladı.

Şükrü Sözen kimdir? Eski Manavgat Belediye Başkanı neden tutuklandı?

Dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl boyunca Manavgat Belediye Başkanlığı vazifesini yürütmüşlerdi.

Sözen, 2009-2014 ve 2019 seçimlerinde Manavgat Belediye Başkanı seçildi.

Şükrü Sözen, 16 Temmuz 2025’te üyeliğinin askıya alınmasının sonrasında CHP’den ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Şükrü Sözen hangi partiden istifa etti?
Şükrü Sözen, CHP üyeliği askıya alındıktan sonra 16 Temmuz 2025’te partisinden istifa etti.
ETİKETLER
#chp
#tutuklama
#ihale
#rüşvet
#manavgat
#Zimmet Suçu
#Şükrü Sözen
#Ihale Fesat Karıştırma
#Şükrü Sözen
#Eski Manavgat Belediye Başkanı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.