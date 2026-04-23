Devlet Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş çağrısı hatırlatıldı: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz söz

MHP lideri Devlet Bahçeli, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini kapı aralayacak çağrısının hatırlatılması üzerine "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var: Sözümüz söz." dedi.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 23:16

Genel Başkanı , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıldönümü dolayısıyla 'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

HABERİN ÖZETİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin 106'ncı açılış yıldönümü resepsiyonunda Terörsüz Türkiye süreci ve Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerden çalışma istemesinin ve raporların devreye girmesinin Terörsüz Türkiye sürecini hızlandıracağını belirtti.
Demirtaş'la ilgili bir beklentisi olup olmadığı sorusuna Bahçeli, "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var: Sözümüz sözdür." cevabını verdi.
Bahçeli daha önce partisinin grup toplantısında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.
Basın mensuplarının sorularına cevap veren Bahçeli, süreci ve tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı 'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"PARTİLERİN ÇALIŞMASI VE RAPORLARIN DEVREYE GİRMESİ SÜRECİ HIZLANDIRACAK"

Türkiye'nin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını belirten Bahçeli, Meclis çatısı altında devam eden sürece dikkat çekti. Bahçeli TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerden çalışma istemesinin ve daha önce konuşulan raporların devreye girmesinin Terörsüz Türkiye sürecini hızlandıracağını söyledi.

"BİZİM BİR ÖZELLİĞİMİZ VAR: SÖZÜMÜZ SÖZDÜR"

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı çağrısı hatırlatılan Bahçeli, bu konuya ilgili bir beklentisinin olup olmadığı sorusuna "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var: Sözümüz sözdür." cevabını verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 3 Şubat 2026'daki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.

