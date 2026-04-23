Devlet Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş çağrısı hatırlatıldı: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz söz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıldönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı.
Basın mensuplarının sorularına cevap veren Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ve tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadıklarını belirten Bahçeli, Meclis çatısı altında devam eden sürece dikkat çekti. Bahçeli TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerden çalışma istemesinin ve daha önce konuşulan raporların devreye girmesinin Terörsüz Türkiye sürecini hızlandıracağını söyledi.
Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yaptığı çağrısı hatırlatılan Bahçeli, bu konuya ilgili bir beklentisinin olup olmadığı sorusuna "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var: Sözümüz sözdür." cevabını verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 3 Şubat 2026'daki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.