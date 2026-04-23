Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Numan Kurtulmuş: "Yol haritası hazır, siyasi partiler yasal düzenleme için harekete geçmeli"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu tamamladığını duyurdu. Kurtulmuş, örgütün silah bırakma sürecine paralel olarak, örgütten ayrılanların muhatap olacağı yasal çerçevenin bir an evvel oluşturulması gerektiğini vurguladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 21:55

TBMM’nin açılışının 106. yılı resepsiyonunda konuşan , Cumhuriyet tarihinin en zor meselelerinden birinin çatısı altında titizlikle ele alındığını belirtti. 21 uzun toplantı sonunda tüm partilerin ittifakıyla hazırlanan raporun önemine değinen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Numan Kurtulmuş: "Yol haritası hazır, siyasi partiler yasal düzenleme için harekete geçmeli"

0:00 300
HABERİN ÖZETİ

Numan Kurtulmuş: "Yol haritası hazır, siyasi partiler yasal düzenleme için harekete geçmeli"

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en zor meselelerinden birinin Meclis çatısı altında ele alındığı ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun bir yol haritası niteliği taşıdığını belirtti.
Komisyonun 21 uzun toplantı sonunda, tüm partilerin ittifakıyla hazırladığı rapor, Türkiye'nin selameti için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının önemini vurguluyor.
Kurtulmuş, raporun 6 ve 7. bölümlerinde dile getirilen somut önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
Raporda, örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakmasının devletin güvenlik birimleri tarafından gözlemlenmesi kritik eşik olarak tanımlanıyor.
Örgütün silahları bırakma konusundaki zamana yayılmış durumun düzeltilmesi ve yasal düzenlemelerin hızla yapılması gerektiği belirtildi.
Bu yasal düzenlemelerin, örgütsel faaliyetlerden ayrılan ve silahlı faaliyetleri bırakan insanların muhatap olacağı bir yasal çerçeve oluşturması amaçlanıyor.
Kurtulmuş, siyasi partilerin yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesini ve müzakerelere başlanmasını umduğunu dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

"Komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti için önemlidir."

KRİTİK EŞİK: ÖRGÜTÜN SİLAHLARI BIRAKMASI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonunda ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

süreci kapsamında Meclis’te yürütülen çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, işin bu noktaya gelmesi için yoğun bir emek sarf edildiğini, samimi bir mesai harcandığını belirtti.
Tören Salonunda aylar süren, 21 uzun toplantı sonunda bu konuyla ilgili görüşü olan herkesin dinlendiğini ve sonunda titiz bir çalışmayla nihai bir raporun ortaya çıktığını ifade etti.

Raporda, katılan bütün siyasi partilerin ittifakıyla oluşmuş bir irade bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, “O iradede de özellikle 6 ve 7. bölümlerde dile getirilen somut önerilerin bir an evvel hayata aksetmesi, yansıması lazım." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş: "Yol haritası hazır, siyasi partiler yasal düzenleme için harekete geçmeli"

"KOMİSYONUN RAPORU BİR YOL HARİTASIDIR"

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını bitirdiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti ve başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir.

Burada tüm partilerin ittifakla üzerinde durduğu husus, kritik eşik olarak tanımlanan, örgütün kendisini feshinin ve silahları bıraktığının devletin güvenlik birimleri tarafından bir şekilde gözlemlenmesi ve bunun da rapor edilmesi beklentisidir. Burada örgütün silahları bırakma konusunda zamana yayılmış bir durum var. Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı bir şekilde örgütün silahları bırakmasıyla birlikte, yine Komisyon raporunda yer alan ifadelerle birlikte bu yasal düzenlemelerin yapılması gerekir.

Bunun niçin gerekli? Gelecek olan, 'Ben artık vazgeçtim, örgütsel faaliyetlerden ayrıldım silahlı faaliyetleri bıraktım' diyen insanların muhatap olacakları bir yasal çerçevenin ortaya çıkması lazım. Bunun için bizim şu anda beklentimiz; bütün siyasi partilerin, özellikle TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu konuyla ilgili kendi yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesi, parti grupları arasında müzakerelerin yapılmaya başlanması ve sonunda da çok uzatmadan, kısa bir süre içerisinde, neyin nasıl yapılacağının aşağı yukarı ortadadır, bunların gerçekleştirerek, Meclis'te yasallaşma sürecinin başlamasıdır. Bundan sonraki süreç, komisyon çalışmaları bittiğine, komisyon vazifesini tamamladığına göre siyasetin ortaya koyduğu bu siyasal irade beyanının bundan sonraki sürece yansımasını temenni ediyoruz, öyle olmasını bekliyoruz."

Numan Kurtulmuş: "Yol haritası hazır, siyasi partiler yasal düzenleme için harekete geçmeli"

Yasal düzenlemelere ilişkin bir takvimin olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verirken de Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Komisyonun kurulmasından önce başlayarak sürekli takvim sordu. ‘Komisyon kurulsun mu kurulmasın mı, ne zaman kurulacak, komisyon çalışmalarını nasıl tamamlayacak, ne şekilde tamamlayacak?’ Burada bir takvimden ziyade herkesin, bu konuya hakikaten görüşlerini teksif etmiş olan bütün siyasi partilerin bir an evvel bu işin hallolmasıyla ilgili niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymalarını ve buna göre de hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmalarını ya da en azından Meclis içerisinde bunların müzakere edilmeye başlanmasını ümit ediyorum.

Dolayısıyla ben size şu gün olur, bugün olur demem ama bir an evvel lafın da altını çiziyorum. Çünkü hakikaten hayırlı işlerde acele etmek lazım. İşin çok zor kısmı geride kaldı. Bundan sonraki kısımlarında da örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendisini feshettiğini ayan beyan ortaya konulmasıyla birlikte bu süreç çok hızlanır. Eğer en başta ortaya konulmuş olan, örgütün silahlarını bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan çözülmüş olurdu”

Siyasi partilerle yakın zamanda bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Kurtulmuş, “Her türlü konunun konuşulacağı yer Meclistir, millet adına karar verecek olan yer Meclistir. Bu Mecliste bu komisyon Cumhuriyet tarihimizin en zor meselesini ele aldı ve yüz akıyla bir rapor ortaya koyarak sonuçlandır. Bundan sonra gelişmelere bağlı olarak, tabi ki ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, bu meseleye de başından itibaren çok büyük emek vermiş birisi olarak bu konunun gerçekten milletimizin kahir ekseriyetinin ‘Tamam, oldu, böyle olması gerekiyordu’ diyebileceği bir şekilde sonuçlanması için üzerime düşen her türlü gayreti ortaya koyarım.” değerlendirmesini yaptı.

