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 | Yusuf Özgür Bülbül

Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeninin ifadeleri ortaya çıktı! Çikolata paketi detayı çok konuşulur

İBB ve görevden uzaklaştırılan başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Mustafa Keleş ve Murat Keleş'in ifadeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 18:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu soruşturması kapsamında, "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve "rüşvet almak" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamalarıyla tutuklanan yeğeni Murat Keleş'in Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadeleri basına yansıdı.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli Mustafa Keleş ifadesinde, "Babam Fatih Keleş'in çalıştığım şirkete 125 milyon lira para gönderdiği hususunda bir bilgim yoktur" derken, Murat Keleş ifadesinde, "Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'rüşvet almak' suçundan tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile 'rüşvet almak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanan yeğeni Murat Keleş'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeninin ifadeleri ortaya çıktı! Çikolata paketi detayı çok konuşulur

"BEN DE KABUL ETTİM"

İfadesinde inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Mustafa Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisinin patronu olduğunu belirterek, "Bana, içinde kiracısı olan bir daireyi üzerime alırsam kiracıyı daha kolay tahliye edebileceğimi söyledi, ben de kabul ettim. Herhangi bir para vermedim, Gülibrahimoğlu 5 milyon civarında parayı bana nakit olarak verdi. Ben de parayı kendi hesabıma yatırarak 2 şahıs adına bankadan havale yaptım. Ben babamla çalışmadım, ayrıca babamın çalıştığım şirkete 125 milyon lira para gönderdiği hususunda bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Şüpheli Murat Keleş ise ifadesinde İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de tercüman olarak çalıştığını belirterek, "Fatih Keleş benim amcamdır. Amcamın yanına para getirip götüren kimseyi görmedim. Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Ben kimseden para almadım, Ekrem İmamoğlu ve İBB dosyasında adı geçen diğer şahıslarla herhangi bir bağlantım yoktur" ifadelerini kullandı.

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