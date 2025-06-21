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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Ev almanın en zor olduğu şehirler açıklandı: O il İstanbul’u geride bıraktı!

Türkiye'de ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Son veriler, bazı şehirlerde konut sahibi olmanın adeta bir hayal haline geldiğini ortaya koydu. Listenin zirvesindeki şehirde, bir ev almak için tam 19 yıl kesintisiz çalışmak gerekiyor. İstanbul’un liste dışı kalması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ev sahibi olmanın en zor olduğu şehirler…

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 14:09

Dünyada ev sahibi olmanın en zor olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkan Türkiye’de, bu kez şehir bazında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İl il yapılan analizle, konut sahibi olmanın en zor olduğu bölgeler sıralandı. Son açıklanan verilere göre, bazı şehirlerde ortalama gelire sahip bir çalışan, ayda tek kuruş harcamadan tüm gelirini kenara koysa bile, ancak “bir ömür” sayılabilecek süre sonunda ev sahibi olabiliyor.

Ev almanın en zor olduğu şehirler açıklandı: O il İstanbul’u geride bıraktı!

LİSTENİN ZİRVESİNDEKİ İL İSTANBUL’U GERİDE BIRAKTI

Ege’nin gözdesi Muğla, güzelliği kadar cep yakıyor. Burada ortalama bir konut satın almanın teorik süresi 19 yıl3 ay. 30 yaşında tasarrufa başlayan bir kişi, otuzlu yaşlarının sonuna yaklaşmadan evine kavuşamıyor.

Ev almanın en zor olduğu şehirler açıklandı: O il İstanbul’u geride bıraktı!

AYDIN VE ŞANLIURFA “TAKİPTE”

İkinci sıradaki Aydın için gereken süre 13 yıl2 ay. Üçüncü sırada “sürpriz” denebilecek Şanlıurfa var; güneydoğudaki kentte evin kapısını çalmak 12 yıl2 ay kesintisiz birikim gerektiriyor.

Ev almanın en zor olduğu şehirler açıklandı: O il İstanbul’u geride bıraktı!

EV ALMANIN EN ZOR OLDUĞU ŞEHİRLER

Muğla: 19 yıl 3 ay

Aydın: 13 yıl 2 ay

Şanlıurfa: 12 yıl 2 ay

Diyarbakır: 11 yıl 6 ay

Ordu: 11 yıl 5 ay

Trabzon: 11 yıl 2 ay

Balıkesir: 10 yıl 6 ay

Antalya: 10 yıl 5 ay

Ev almanın en zor olduğu şehirler açıklandı: O il İstanbul’u geride bıraktı!

Türkiye’nin en pahalı ili olarak görülen İstanbul listede ilk ona bile giremedi. Megakentte ev satın almak için gereken süre 9 yıl6 ay olarak hesaplandı. İzmir ise 9 yıl4 ay ile İstanbul’un hemen arkasında yer alıyor.

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