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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Çalışanların çoğu bilmiyor: SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 5 yıl erkene çekebilirsiniz

Türkiye’de emeklilik konusu, çalışanların ve emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Emeklilik yaşının yükseldiği ve maaşların yeterince yüksek olmadığı günümüzde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı özel koşulları sağlayanlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Pek çok kişi bu düzenlemelerden habersiz olsa da, doğru stratejiyle emeklilik süresini 5 yıla kadar kısaltmak mümkün. İşte SGK’nın sağladığı avantajlar ve erken emeklilik için bilmeniz gerekenler.

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KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 13:08

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli meslek gruplarına ve özel durumu olan bireylere yönelik sunduğu erken emeklilik uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar ile engelli çocuğa sahip anneler, bu kapsamda hem prim avantajı elde ediyor hem de emeklilik yaşlarını daha erken bir tarihe çekebiliyor.

Çalışanların çoğu bilmiyor: SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 5 yıl erkene çekebilirsiniz

TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

SGK, yüksek risk içeren iş kollarında çalışanlara “fiili hizmet süresi zammı” sağlayarak, her yıl için ilave prim hakkı tanıyor. Bu sayede, çalışanların toplam prim gün sayısı artarken emeklilik yaşları da aşağıya çekiliyor.

Her hizmet yılı için 60, 90 veya 120 gün ek prim hakkı tanınıyor. Bu primler hem emekliliği hızlandırıyor hem de daha yüksek maaş alma şansı doğuruyor.

Örneğin, 10 yıl boyunca her yıl 120 gün fiili hizmet zammı alan bir çalışan, toplamda 1.200 gün (yaklaşık 3,5 yıl) erken emeklilik hakkı kazanıyor.

Çalışanların çoğu bilmiyor: SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 5 yıl erkene çekebilirsiniz

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Sürekli bakıma muhtaç engelli çocuğu olan anneler için de SGK özel bir erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu kapsamda, annenin toplam prim gün sayısının yüzde 25’i kadar ek süre emeklilik hesabına dahil ediliyor.

Ek prim süresi, doğrudan emeklilik yaşından düşülüyor. Bu düzenleme yalnızca annelere özel olarak uygulanıyor.

Örneğin; 6.000 gün prim ödemiş bir anne, 1.500 gün (yaklaşık 4 yıl) erken emeklilik hakkı elde ediyor.

Çalışanların çoğu bilmiyor: SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 5 yıl erkene çekebilirsiniz

ERKEN EMEKLİLİKTE UZMAN DANIŞMANLIĞIN ROLÜ

Her bireyin sigorta durumu farklılık gösterdiği için erken emeklilik hesaplamaları da kişiye özel yapılmalı. Sigorta türü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), işe başlama tarihi, mevcut yaş ve prim gün sayısı gibi değişkenler dikkate alınarak planlama yapılmalı.

Uzman desteği almak, en doğru emeklilik tarihinin belirlenmesi ve avantajların en iyi şekilde kullanılması açısından büyük önem taşıyor. SGK’nın sağladığı bu fırsatlardan haberdar olmak ve kişisel emeklilik planlamanızı doğru şekilde yapmak için bir uzmandan rehberlik almak sizi hem zaman hem de hak kaybından koruyabilir.

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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