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 | İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları için bu kez indirim müjdesi: Motorine indirim bekleniyor

İsrail-İran savaşının etkisiyle petrol fiyatları son bir haftada yaklaşık yüzde 11 yükseldi. Akaryakıt zamlarıyla birlikte vatandaşlar gözünü pompa fiyatlarına çevirdi. Bugün benzin ve motorine zam gelirken, sektör kaynakları salı günü motorin için indirim beklendiğini belirtti.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 11:11

İran‑İsrail savaşının tetiklediği sert yükseliş, ham petrol piyasasını olduğu kadar akaryakıt pompalarını da vurdu. Brent petrol son bir haftada yaklaşık yüzde 11 değerlendi; bu artışın yansıması olarak bugünden itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3 lira 30 kuruş zamlı satılmaya başlandı.

Sektör kaynakları, yükselişin ardından motorinde sınırlı bir geri çekilme beklendiğini belirtiyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, 25 Haziran Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 66 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları için bu kez indirim müjdesi: Motorine indirim bekleniyor

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 54.72 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 54.60 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları için bu kez indirim müjdesi: Motorine indirim bekleniyor

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.16 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 55.56 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.49 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 55.91 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

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