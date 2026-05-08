Akaryakıta yeni indirim geliyor: Araç sahiplerini sevindiren haber!

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 10:19
08.05.2026
saat ikonu 10:19
benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

akaryakıt fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Buna göre, benzinin litre fiyatında 2,74 TL’lik indirime gidilirken, eşel mobil uygulaması nedeniyle bu düşüş pompaya 69 kuruş olarak yansıdı.

 

MOTORİNE İNDİRİM

9 Mayıs 2026 itibarıyla motorin fiyatlarında 7,17 TL’ye kadar bir düşüş öngörülüyor. Ancak Türkiye’de uygulanan eşel mobil mekanizması kapsamında indirimin büyük bölümünün Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ayarlamasında kullanılabileceği belirtiliyor.

 

Eşel Mobil Sistemi gereği indirimin yüzde 75 oranı ÖTV'den kalan yüzde 25 oranının ise pompa satış fiyatına yansıtılması bekleniyor. Bu şekilde pompaya yansıması beklenen indirim motorin grubunda 1,79 TL şeklinde gerçekleşecek.
 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.79 TL
Motorin: 71.77 TL
LPG: 33.89 TL
 

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.65 TL
Motorin: 71.63 TL
LPG: 33.29 TL
 

Ankara:

Benzin: 64.76 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL
 

İzmir:

Benzin: 65.04 TL
Motorin: 73.16 TL
LPG: 33.69 TL

