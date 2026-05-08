Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken, nefesler 33. hafta müsabakaları için tutuldu. Lider Galatasaray’ın şampiyonluk turu atmaya, Fatih Karagümrük’ün ise ligde kalma umutlarını korumaya çalışacağı kritik Cumartesi gününde tüm gözler hakem atamalarındaydı.
MHK, haftanın en zorlu randevusu olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisine Oğuzhan Çakır’ı atayarak haftanın en dikkat çeken kararına imza attı.
9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan tüm karşılaşmaların hakem listesi şu şekildedir:
|Karşılaşma
|Stadyum
|Hakem
|Beşiktaş - Trabzonspor
|Tüpraş Stadyumu
|Oğuzhan Çakır
|Galatasaray - Antalyaspor
|RAMS Park
|Arda Kardeşler
|Konyaspor - Fenerbahçe
|MEDAŞ Konya Büyükşehir
|Atilla Karaoğlan
|Başakşehir - Samsunspor
|Başakşehir Fatih Terim
|Kadir Sağlam
|Kocaelispor - Fatih Karagümrük
|Kocaeli Stadyumu
|Ali Şansalan
|Göztepe - Gaziantep FK
|Gürsel Aksel Stadyumu
|Zorbay Küçük
|Gençlerbirliği - Kasımpaşa
|Eryaman Stadyumu
|Volkan Bayarslan
|Eyüpspor - Çaykur Rizespor
|Recep Tayyip Erdoğan
|Ümit Öztürk
|Alanyaspor - Kayserispor
|Alanya Oba Stadyumu
|Bahattin Şimşek