Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 33. haftada tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Haftanın en önemli mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde ise genç hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 11:19

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken, nefesler 33. hafta müsabakaları için tutuldu. Lider Galatasaray’ın şampiyonluk turu atmaya, Fatih Karagümrük’ün ise ligde kalma umutlarını korumaya çalışacağı kritik Cumartesi gününde tüm gözler hakem atamalarındaydı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı ve Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

MHK, haftanın en zorlu randevusu olan Beşiktaş - Trabzonspor derbisine Oğuzhan Çakır’ı atayarak haftanın en dikkat çeken kararına imza attı.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan tüm karşılaşmaların hakem listesi şu şekildedir:

KarşılaşmaStadyumHakem
Beşiktaş - TrabzonsporTüpraş StadyumuOğuzhan Çakır
Galatasaray - AntalyasporRAMS ParkArda Kardeşler
Konyaspor - FenerbahçeMEDAŞ Konya BüyükşehirAtilla Karaoğlan
Başakşehir - SamsunsporBaşakşehir Fatih TerimKadir Sağlam
Kocaelispor - Fatih KaragümrükKocaeli StadyumuAli Şansalan
Göztepe - Gaziantep FKGürsel Aksel StadyumuZorbay Küçük
Gençlerbirliği - KasımpaşaEryaman StadyumuVolkan Bayarslan
Eyüpspor - Çaykur RizesporRecep Tayyip ErdoğanÜmit Öztürk
Alanyaspor - KayserisporAlanya Oba StadyumuBahattin Şimşek
