Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çöpe giden malzemeleri sanata dönüştürüyor! Emekli ustanın yaptığı Osmanlı evleri ve Anıtkabir'e yoğun ilgi

Isparta'da yaşayan emekli Güner Ersöz'ün boş zamanlarında yaptığı atık malzemelerinden maket sanatı büyük ilgi görüyor. Ersöz, şişeler, karton koliler ve ayakkabı kutularından Osmanlı evlerinden Anıtkabir'e kadar birçok eser tasarlıyor.

Isparta’da yaşayan 62 yaşındaki emekli Güner Ersöz, emeklilik sonrası boş zamanlarında atık malzemeleri maket sanatı eserine dönüştürüyor.

Isparta'da yaşayan 62 yaşındaki emekli Güner Ersöz, boş zamanlarında atık malzemeleri kullanarak maket sanat eserleri yapıyor ve bu eserleri çevresindekilere hediye ediyor.
Ersöz, emeklilik sonrası boş zamanlarını değerlendirmek için atık malzemelerden (şişeler, karton koliler, ayakkabı kutuları vb.) tarihi eser ve geleneksel ev maketleri yapmaya başladı.
Amacının kültürel mirası yeni nesillere tanıtmak olduğunu belirten Ersöz, ticari bir kaygı gütmeden üretim yapıyor ve yaptığı maketleri çevresindeki insanlara hediye ediyor.
Daha önce de ahşap işleriyle uğraştığını belirten Ersöz, şu anda Osmanlı, Safranbolu ve Isparta evleri gibi modeller tasarlıyor.
En değerli çalışmasının Anıtkabir projesi olduğunu söyleyen Ersöz'ün sıradaki büyük hedefi Ayasofya Camii maketi yapmak.
Ersöz, torunu ve komşusunun oğluna da bu sanatı öğreterek gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
Ticari bir kaygı taşımadan üretim yapan Ersöz, hazırladığı maketleri çevresindeki insanlara hediye ediyor. Emekliliğin ardından kendisine yeni bir uğraş arayan Ersöz, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak tarihi eser ve geleneksel ev maketleri yapmaya başladı. Şişeler, karton koliler ve ayakkabı kutularından Osmanlı, Safranbolu ve Isparta evleri tasarlayan usta, amacının kültürel mirası yeni nesillere tanıtmak olduğunu, sıradaki büyük hedefinin ise Ayasofya Camii maketi yapmak olduğunu dile getirdi.

KENDİNE SORDU VE YAPMAYA BAŞLADI

Boş zamanlarında vakit geçirmek için uğraştığı bu hobinin kendine zaman ayırmanın bir yolu olarak gören 62 yaşındaki emekli Güner Ersöz, ‘‘Amacım geri dönüşüm ve atık malzemelerden, hiçbir masraf yapmadan bir şeyler üretmek. Aynı zamanda eski eserlerimize, eski evlerimize ve Osmanlı eserlerimize sahip çıkmak istiyorum. Ben altmış iki yaşındayım. Emekli olduktan sonra kendimi bir boşlukta hissettim. Bu yüzden kendime bir meşgale bulmak istedim. Televizyonda yapılan bir çalışmayı gördüm. "Acaba ben bunu yapabilir miyim?" dedim ve yapmaya başladım'' dedi.

''SEVDİĞİM İNSANLARA ÜCRET ALMADAN HEDİYE EDİYORUM''

Daha önce de ahşap işleriyle olarak uğraştığını belirten Ersöz, ‘‘Zamanla düşündüm ki, hiçbir masraf yapmadan bunu nasıl yapabilirim? Herhangi bir şeye zarar vermeden üretmek istedim. İlk aklıma gelen ise atık malzemeler oldu. Mesela kola şişeleri, marketlerde bulunan koliler, deterjan kutuları, ayakkabı kutuları gibi malzemeleri değerlendirmeye başladım. Ayakkabı kutularından eski evler, Isparta evleri, Safranbolu evleri, cumbalı evler yapıyorum. Çünkü artık zamanla bunlar kaybolmaya başladı. Ben de bunları yapıp yeni nesillere, gençlerimize göstermek istiyorum. Ayrıca sevdiğim insanlara da hiçbir ücret almadan hediye ediyorum. Şu anda yaptığım işin durumuna göre değişiyor ama bir Osmanlı fenerini veya bir evi bir günde ya da bir buçuk günde yapabiliyorum'' ifadelerini kullandı.

''İLERİDE BENDEN BİR ANI KALSIN İSTİYORUM''

Kendisi için en değerli çalışmasının Anıtkabir projesi olduğunu vurgulayan Ersöz, ‘‘Onu yaptım ve benim için çok özel bir eser oldu. En güzelini yapmaya çalıştım ve başardığıma da inanıyorum. Genellikle elimdeki malzemeye göre düşünüyorum. Mesela bir kartondan veya bir koliden ne yapabilirim diye bakıyorum. Önce ebatlarını düşünüyorum, sonra ölçülerini kafamda hesaplayıp çiziyorum. Ardından maket bıçağı yardımıyla şekil veriyorum. Malzeme ne olursa olsun, onun ölçülerine göre çalışıyorum. Şimdiye kadar sergi açmayı hiç düşünmedim. Genellikle sevdiğim insanlara, aile dostlarıma hediye ediyorum. İleride benden bir anı kalsın istiyorum. Bu yüzden herhangi bir sergi düşüncem olmadı'' dedi.

''İNŞALLAH ONLARI DA YAPMAYI BAŞARIRIM''

Torununun bu konuda çok ilgili olduğunu ve el yeteneğinin de çok güzel olduğuna değinen Ersöz, ‘‘ Maşallah, bazen ona da anlatıyorum. "Bak şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın" diye gösteriyorum. Ayrıca apartmanda bir komşumuzun oğlu var, adı Mehmet. Şu anda ana sınıfına gidiyor. Okuldan geldiği zaman hemen yanıma geliyor: "Dede, ne yapacağız? Hadi ev yapalım" diyor. Ben de ona soruyorum: "Ev yapmak için ne lazım? Kapısını mı yapalım, penceresini mi yapalım, kiremitini mi yapalım?" Daha beş yaşında olmasına rağmen benim yönlendirmemle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii bazen yamuk yumuk oluyor ama yine de el yeteneği çok güzel ve başarılı. En çok yapmak istediğim eserler arasında İstanbul'daki Mimar Sinan eserleri, Edirne'deki cami ve özellikle Ayasofya Camii var. İnşallah şu ara onun üzerine kafamda projelerim var ve onu yapmayı çok düşünüyorum. Şu anda tasarım aşamasındalar. İnşallah onları da yapmayı başarırım. İnsanlarımızın sağda solda boş vakit geçirmek yerine böyle işlerle uğraşmasının vatanımıza, milletimize ve yeni nesillere faydalı olacağına inanıyorum. Böyle şeyler öğretmekten çok mutlu oluyorum. Herkese de bu işleri tavsiye ederim'' diye konuştu.

