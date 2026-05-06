Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Zeugma değil Tokat! Zile’de kaçak kazıda ortaya çıkan mozaikler işçiliğiyle "Çingene Kızı"na rakip oldu

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazıda ortaya çıkan mozaikler heyecan uyandırdı. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın "Veni, vidi, vici" sözünü söylediği yer olarak bilinen Zile'deki mozaiğin bölgenin turizm ve kültür potansiyeline önemli katkı sağlaması bekleniyor. Diğer yandan Roma dönemine ait figürlerin yer aldığı mozaikler, ünlü “Çingene Kızı” mozaiğine benzerliği ile dikkat çekiyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:58

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde yapılan kaçak kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait figürlü mozaikler, bölgenin arkeolojik potansiyelini yeniden tartışmaya açtı. İlk kurtarma kazısı tamamlanan bölgede üzerinde antik Yunanca 'Tryphe' yazan ve 'bolluk ve bereket' anlamı taşıyan mozaikler bulunurken, eserlerin işçiliğinin Gaziantep'te Zeugma Antik Kenti'ndeki ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğiyle benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde yapılan kaçak kazıda Roma dönemine ait, üzerinde antik Yunanca 'Tryphe' yazan ve 'bolluk ve bereket' anlamı taşıyan figürlü mozaikler bulundu.
Mozaiklerin milattan sonra 2'nci ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor.
Eserlerin işçiliği, Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'ndeki ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğiyle benzerlik gösteriyor.
Kaçak kazının yapıldığı bağ evinin çevresindeki alanın kamulaştırılmasının ardından mozaiğin yanındaki ahırın yıkılarak kazı alanının genişletileceği öğrenildi.
Yetkililer, bölgede daha büyük bir Roma villası kompleksinin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Roma İmparatoru Jül Sezar'ın 'Veni, vidi, vici' sözünü söylediği yer olarak bilinen Zile'deki bu buluntunun bölgenin turizm ve kültür potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.
MİLATTAN SONRA 2. VE 4. YÜZYILLARA AİT

Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan mozaiklerin milattan sonra 2'nci ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. Kaçak kazının yapıldığı bağ evinin çevresindeki alanın kamulaştırılmasının ardından mozaiğin yanındaki ahırın yıkılarak kazı alanının genişletileceği öğrenildi. Yetkililer, bölgede daha büyük bir Roma villası kompleksinin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

“MEKÂNA ZENGİNLİK GETİRMESİ AMAÇLANMIŞ”

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, ortaya çıkarılan mozaiğin Roma dönemindeki kültürel zenginliği yansıttığını belirterek, Zile'nin tarih boyunca önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti. Çizikci, Zile Ovası'nın Erken Tunç Çağı'ndan Roma dönemine kadar yoğun yerleşim alanı olarak kullanıldığını ifade ederek, "Bu kadar önemli bir bölgede Roma dönemine ait kültürel altyapının da güçlü olması bekleniyordu. Son kazılarda ortaya çıkan mozaik, özellikle yapım tekniğiyle dikkat çekiyor. Kadın figürüyle birlikte bir personifikasyon özelliği taşıyor. Bolluk, bereket ve refahı temsil eden bu mozaiğin yapıldığı mekâna zenginlik getirmesi amaçlanmış gibi görünüyor" dedi.

ZEUGMA ANTİK KENTİ'NDEKİ ESERLERE ÇOK YAKIN ÖZELLİKLERE SAHİP

Mozaiğin teknik özelliklerinin Gaziantep'teki Zeugma mozaikleriyle benzerlik gösterdiğini belirten Çizikci, "Özellikle iki farklı teknikle yapılı mozaik tekniği, Zeugma Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan eserlerle çok yakın özellikler taşıyor. Yapım tarzı bakımından karşılaştırma yapılacak en önemli örneklerden biri ‘Çingene Kızı' mozaiğidir. Bu durum bize Zile'nin arkeolojik açıdan düşündüğümüzden çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

“JÜL SEZAR'IN "VENİ, VİDİ, VİCİ" SÖZÜNÜ SÖYLEDİĞİ YER”

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın "Veni, vidi, vici" sözünü söylediği yer olarak bilinen Zile'deki mozaiğin bölgenin turizm ve kültür potansiyeline önemli katkı sağlayabileceğini ifade eden Çizikci, alanın sütunlu bir avluya ait olabileceğini düşündüklerini söyledi. Çizikci, "Şu an iki farklı odaya ait izler görülebiliyor. Ancak bu yapının daha büyük bir Roma villasının parçası olma ihtimali yüksek. Hatta bölgede birden fazla villa yapısının bulunabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle alanda geniş çaplı arkeolojik çalışmaların yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

