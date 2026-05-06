Dünyanın en kibar ülkeleri açıklandı: Köklü kültürüyle ilk sıraya oturan ülke halkı ise kendini kaba görüyor

JAPON HALKI KABA OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise ülkelerin kendilerini değerlendirme biçimi oldu. Dünyanın en kibar ülkesi seçilen Japonya, kendi vatandaşlarının yaptığı değerlendirmede 26 ülke arasında sondan ikinci sırada yer aldı. Uzmanlar, Japon halkının bu düşük puanını, kültürlerinde derin bir yer tutan alçakgönüllülük ve tevazu değerlerine bağlıyor.

Öte yandan, kendi nezaketine en çok güvenen ülkeler Brezilya ve Şili oldu. 10 üzerinden yapılan puanlamada 9,46 puanla zirveyi paylaşan bu iki ülkeyi, 9,41 puanla Hindistan izledi.