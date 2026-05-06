Dünyanın en kibar ülkeleri açıklandı: Köklü kültürüyle ilk sıraya oturan ülke halkı ise kendini kaba görüyor

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:46
Kibarlık sadece bireysel bir tutum değil, kişinin yetiştiği kültürün izlerini taşıyan bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalar ise dünyanın en kibar ülkelerini ortaya çıkardı. 26 ülkeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada ayrıca en arkadaş canlısı halklar da belli oldu. Diğer yandan dünyanın en kibar insanlarına sahip ülkede halkın kendisini kaba olarak görmesi ise dikkat çekti.

Teşekkür etmek, özür dilemek, sabahları selamlaşmak, akşamları iyi dileklerde bulunmak gibi pek çok davranış hem kişilerin hem de ülkelerin kibarlık seviyesini gösteren faktörlerden. Bununla birlikte daha pek çok davranış kalıbı ülkelerin nezaket seviyesini gözler önüne seriyor. 26 ülkeden 4 bin 600’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma neticesinde dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu.

DÜNYANIN EN KİBAR ÜLKESİ AÇIK ARA JAPONYA

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, dünyanın en kibar ülkesi açık ara farkla Japonya oldu. Katılımcıların yüzde 35’inden fazlası Japon halkını listenin ilk sırasına yerleştirdi

Listenin ikinci sırasında, yüzde 13,35 oranındaki oy ile nezaketiyle dünya çapında ün salmış olan Kanada yer aldı.  Yüzde 6,23 oy oranına sahip Birleşik Krallık, üçüncü sıraya yerleşirken, Çin  yüzde 3,07 ve Almanya yüzde 2,80 oranındaki oy ile ilk beşe girdi.

JAPON HALKI KABA OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise ülkelerin kendilerini değerlendirme biçimi oldu. Dünyanın en kibar ülkesi seçilen Japonya, kendi vatandaşlarının yaptığı değerlendirmede 26 ülke arasında sondan ikinci sırada yer aldı. Uzmanlar, Japon halkının bu düşük puanını, kültürlerinde derin bir yer tutan alçakgönüllülük ve tevazu değerlerine bağlıyor.

Öte yandan, kendi nezaketine en çok güvenen ülkeler Brezilya ve Şili oldu. 10 üzerinden yapılan puanlamada 9,46 puanla zirveyi paylaşan bu iki ülkeyi, 9,41 puanla Hindistan izledi.

DÜNYANIN EN KİBAR 25 ÜLKESİ SIRALAMASI

Araştırmaya göre dünyanın en kibar 25 ülkesi şöyle:

1 - Japonya

2 - Kanada

3 - Birleşik Krallık

4 – Çin

5 – Almanya

6 – Filipinler

7 – İsveç

8 – Danimarka

9 – Finlandiya

10 - Güney Afrika

11 – Avustralya

12 – İsviçre

13 – ABD

14 – Hindistan

15 – İrlanda

16 - Yeni Zelanda

17 – Norveç

18 – Hollanda

19 – Tayland

20 – Fransa

21 – Brezilya

22 – İspanya

23 – Belçika

24 – İtalya

25 - Avusturya

