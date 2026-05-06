Dünyanın en kibar ülkeleri açıklandı: Köklü kültürüyle ilk sıraya oturan ülke halkı ise kendini kaba görüyor

Kibarlık sadece bireysel bir tutum değil, kişinin yetiştiği kültürün izlerini taşıyan bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalar ise dünyanın en kibar ülkelerini ortaya çıkardı. 26 ülkeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada ayrıca en arkadaş canlısı halklar da belli oldu. Diğer yandan dünyanın en kibar insanlarına sahip ülkede halkın kendisini kaba olarak görmesi ise dikkat çekti.
Teşekkür etmek, özür dilemek, sabahları selamlaşmak, akşamları iyi dileklerde bulunmak gibi pek çok davranış hem kişilerin hem de ülkelerin kibarlık seviyesini gösteren faktörlerden. Bununla birlikte daha pek çok davranış kalıbı ülkelerin nezaket seviyesini gözler önüne seriyor. 26 ülkeden 4 bin 600’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma neticesinde dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu.
Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmada, dünyanın en kibar ülkesi açık ara farkla Japonya oldu. Katılımcıların yüzde 35’inden fazlası Japon halkını listenin ilk sırasına yerleştirdi
Listenin ikinci sırasında, yüzde 13,35 oranındaki oy ile nezaketiyle dünya çapında ün salmış olan Kanada yer aldı. Yüzde 6,23 oy oranına sahip Birleşik Krallık, üçüncü sıraya yerleşirken, Çin yüzde 3,07 ve Almanya yüzde 2,80 oranındaki oy ile ilk beşe girdi.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise ülkelerin kendilerini değerlendirme biçimi oldu. Dünyanın en kibar ülkesi seçilen Japonya, kendi vatandaşlarının yaptığı değerlendirmede 26 ülke arasında sondan ikinci sırada yer aldı. Uzmanlar, Japon halkının bu düşük puanını, kültürlerinde derin bir yer tutan alçakgönüllülük ve tevazu değerlerine bağlıyor.
Öte yandan, kendi nezaketine en çok güvenen ülkeler Brezilya ve Şili oldu. 10 üzerinden yapılan puanlamada 9,46 puanla zirveyi paylaşan bu iki ülkeyi, 9,41 puanla Hindistan izledi.
Araştırmaya göre dünyanın en kibar 25 ülkesi şöyle:
1 - Japonya
2 - Kanada
3 - Birleşik Krallık
4 – Çin
5 – Almanya
6 – Filipinler
7 – İsveç
8 – Danimarka
9 – Finlandiya
10 - Güney Afrika
11 – Avustralya
12 – İsviçre
13 – ABD
14 – Hindistan
15 – İrlanda
16 - Yeni Zelanda
17 – Norveç
18 – Hollanda
19 – Tayland
20 – Fransa
21 – Brezilya
22 – İspanya
23 – Belçika
24 – İtalya
25 - Avusturya