Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli daha tutuklanarak toplam tutuklu sayısını 85'e çıkardı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 20 şüphelinin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Bu tutuklamalarla birlikte sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi.

İSİMLER BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş

NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

Son operasyonda 20 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklama sayısı 85'e yükseldi.