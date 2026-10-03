AKOM gün vererek duyurdu! Sağanak yağış ve soğuk havaya veda: İstanbul'a bahar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul genelinde sıcaklıkların yükseleceği bildirilirken, sağanak yağışın da kenti terk edeceği belirtildi.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

AKOM’un değerlendirmelerine göre, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul genelinde yeni bir yağış beklenmediği belirtildi. Kent genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, önümüzdeki günlerde 22-24 derece aralığına yükselmesi öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BİTİYOR

Kent genelinde yeni haftayla birlikte bahar havasının yaşanacağını belirten AKOM yaptığı değerlendirmede, "İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Bu gece önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, halihazırda 16-18 °C aralığında mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların tekrardan 22-24°C aralığına yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.