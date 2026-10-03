İstanbul'da akılalmaz vurgun: 'Oruçluyum' dese de 15.5 milyon lirasını kaptırdı

İstanbul'da yine kendilerini savcı ve polis kılığına sokan dolandırıcılar bir vatandaşı hedef aldı. Üsküdar Murat Reis Mahallesinde, geçtiğimiz Salı günü A.A.’yı bir kişi telefonla aradı. Önce isminin bir soruşturmaya karıştığını söyledi. Konuşma sırasında evde olan paraların miktarına kadar öğrendi.

BİR SÜRE SONRA POLİSİM DEDİ

Bir süre sonra kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı "Evdeki paraların ve altınların sahte altın operasyonunda adı geçen bir yerden alınmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi. Birazdan eve adamının geleceğini söyledi. Bir süre sonra eve kendisini polis olarak tanıtan bir adam geldi. İçeri giren şüpheli evdeki altınlar ile kendilerinin yaptığı operasyonda ele geçen altınların aynı mı olu olmadığını kontrol edeceklerini söyledi. O gün için oruç tuttuğunu belirten yaşlı adam "Orucumu açtıktan sonra gelin" dese de dolandırıcı, "Biz o zamana kadar işimizi bitirip sana paranı teslim ederiz" dedi.

Dolandırıcının bu sözlerine inanan 79 yaşındaki adam evindeki 15 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve altını elleriyle teslim etti. Şüpheli poşetle paraları alıp kaçtı.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda parayı almaya gelen kişinin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde bir süre sokakta bekleyen şüphelinin, evlerin resimlerini çektiği daha sonra A.A.’nın bulunduğu apartmana yöneldiği görüldü. İçerde yaklaşık yarım saat kalan şüphelinin daha sonra içi ara ve altın dolu olan çantayla ayrıldığı görüldü.

5 ŞÜPHELİ 1 GÜN SONRA YAKALANDI

Olayla ilgili izleri sürülen şüphelilerden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı götürüp kripto parasına aktardığı 2 döviz firması çalışanı da yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden eve gelip parayı ilk teslim alan kişi kendi komisyonu olan 50 bin lira nakit para, 1 tam altın ve 2 gramı polise teslim etti. Ele geçirilen paralar sahibine verildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği Kripto para olarak soğuk cüzdana atılan kalan paranın izini sürüyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı.

PARALARI ALDIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, eve gelen şüphelinin adres teyidi için etrafta gezindiği fotoğraflar çekip eve girdiği anlar ve paralarla çıktığı anlar kameralara yansıdı.