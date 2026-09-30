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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:34

'Büyü bozarız' yalanıyla 794 bin TL'lik dolandırıcılık: Kayseri ve Bartın eş zamanlı operasyon

Bartın'da vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek "büyü bozma, muska hazırlama ve adak kesme" vaadiyle 794 bin 750 TL haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kayseri ve Bartın'da gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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'Büyü bozarız' yalanıyla 794 bin TL'lik dolandırıcılık: Kayseri ve Bartın eş zamanlı operasyon
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:34

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek "büyü yapıldığı, adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği" söylemleriyle haksız menfaat temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Savcılığa müracaat eden 53 yaşındaki N.T., 57 yaşındaki N.K. isimli şahsın kendisine büyü yapıldığını, bu durumun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini söylediğini belirterek, 794 bin 750 TL dolandırıldığını bildirdi. 

KAYSERİ VE BARTIN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 'nin ilçesinde bulunan N.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. N.K.'nın elde edilen paranın 524 bin lirasını 42 yaşındaki C.K. isimli şahsa gönderdiği tespit edilirken, Bartın'da bulunan C.K.’nin ikametine de baskın düzenlendi. 

'Büyü bozarız' yalanıyla 794 bin TL'lik dolandırıcılık: Kayseri ve Bartın eş zamanlı operasyon

SUÇTA KULLANILAN YAZILI KAĞITLAR ELE GEÇİRİLDİ, 1 TUTUKLAMA

C.K'nin evinde yapılan aramada üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kâğıtlar ile 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu ele geçirilirken, N.K'nin evinde ise 1 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan C.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan N.K'nin ise işlemleri sonrası Kayseri'deki adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek haksız menfaat temin etmeye yönelik eylemlere ilişkin soruşturmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

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#kayseri
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#N.k.
#C.k.
#Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
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