Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Belçika'ya konuk oldu. Liege kentindeki mücadelede soyunma odasına 1-0 geride giren kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi Belçika’ya galibiyeti getiren goller De Bruyne (2) ve Romelu Lukaku’dan geldi. Bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da eli boş dönen Türkiye, henüz puanla tanışamayarak son sıraya demir attı. Belçika ise puanını 6’ya çıkararak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Mücadelede Süper Lig detayları da dikkat çekti. Fenerbahçe'nin forveti Romelu Lukaku 61. dakikada oyuna girip 76. dakikada skoru belirleyen golü atarken, Beşiktaşlı Leandro Trossard da 74. dakikada oyuna dahil oldu.

İTALYA PROVASI ÖNCESİ ÇİFTE ŞOK: ARDA VE BARIŞ CEZALI!

Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan iki kritik isimden kötü haber geldi. Karşılaşma içerisinde sarı kart gören Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü. İki milli futbolcumuz da ay-yıldızlı ekibin 5 Ekim’de deplasmanda İtalya ile oynayacağı zorlu maçta forma giyemeyecek.

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SAHA KARIŞTI: ARDA GÜLER’E YÖNELİK SERT MÜDAHALE!

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Liege'de tansiyon bir anda yükseldi. Belçikalı futbolcu Nathan Ngoy ile Arda Güler arasında başlayan gerilim, maçın ardından fiziki temasa dönüştü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Nathan Ngoy’un, Arda Güler’in yüzüne doğru sert bir şekilde elini vurduğu anlar net bir şekilde görüldü. Yapılan bu centilmenlik dışı müdahalenin ardından oldukça öfkelenen Arda, rakibinin üzerine yürüdü. Sahadaki diğer oyuncuların ve teknik heyetin araya girmesiyle genç yıldız güçlükle sakinleştirildi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, maçın bitimiyle birlikte hızla sahaya girerek doğrudan Arda Güler’in yanına gitti. Oyuncusuna sarılarak bir süre konuşan İtalyan çalıştırıcı, sinirlerine hakim olmakta zorlanan genç yeteneği doğrudan soyunma odasına yönlendirerek olayın büyümesini engelledi.