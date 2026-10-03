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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:13

Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler

Uluslar Ligi A Grubu 3. maçında A Milli Takım, deplasmanda Belçika'ya 3-0'lık skorla yenildi. Farklı skora rağmen Milli Takımımız'da Arda Güler performansıyla yine alkışları toplarken mücadelenin son anlarında yaşanan gerilim damga vurdu. Arda Güler ile Belçikalı savunmacı Ngoy maçın son anlarında hem fiziksel hem de sözlü olarak tartışma yaşadılar. İşte yaşananlar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:13

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Belçika'ya konuk oldu. Liege kentindeki mücadelede soyunma odasına 1-0 geride giren kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler

Ev sahibi Belçika’ya galibiyeti getiren goller De Bruyne (2) ve Romelu Lukaku’dan geldi. Bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da eli boş dönen Türkiye, henüz puanla tanışamayarak son sıraya demir attı. Belçika ise puanını 6’ya çıkararak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler

Mücadelede Süper Lig detayları da dikkat çekti. Fenerbahçe'nin forveti Romelu Lukaku 61. dakikada oyuna girip 76. dakikada skoru belirleyen golü atarken, Beşiktaşlı Leandro Trossard da 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler

İTALYA PROVASI ÖNCESİ ÇİFTE ŞOK: ARDA VE BARIŞ CEZALI!

Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan iki kritik isimden kötü haber geldi. Karşılaşma içerisinde sarı kart gören Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü. İki milli futbolcumuz da ay-yıldızlı ekibin 5 Ekim’de deplasmanda İtalya ile oynayacağı zorlu maçta forma giyemeyecek.

Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE SAHA KARIŞTI: ARDA GÜLER’E YÖNELİK SERT MÜDAHALE!

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Liege'de tansiyon bir anda yükseldi. Belçikalı futbolcu Nathan Ngoy ile Arda Güler arasında başlayan gerilim, maçın ardından fiziki temasa dönüştü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Nathan Ngoy’un, Arda Güler’in yüzüne doğru sert bir şekilde elini vurduğu anlar net bir şekilde görüldü. Yapılan bu centilmenlik dışı müdahalenin ardından oldukça öfkelenen Arda, rakibinin üzerine yürüdü. Sahadaki diğer oyuncuların ve teknik heyetin araya girmesiyle genç yıldız güçlükle sakinleştirildi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, maçın bitimiyle birlikte hızla sahaya girerek doğrudan Arda Güler’in yanına gitti. Oyuncusuna sarılarak bir süre konuşan İtalyan çalıştırıcı, sinirlerine hakim olmakta zorlanan genç yeteneği doğrudan soyunma odasına yönlendirerek olayın büyümesini engelledi.

Belçika - Türkiye maçında Arda Güler sahada çılgına döndü! Ngoy ile birbirine girdi: Zor sakinleştirdiler
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