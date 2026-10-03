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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:53

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'yetim maaşı' kararı: Faiziyle geri ödenecek

Babadan kalan yetim aylığını almak için resmen boşandığı halde eski eşiyle aynı evi paylaşmaya devam edenlere yönelik hukuki yaptırımlar sıkılaştı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi konuya ilişkin ezber bozan bir emsal karara imza attı. Yüksek mahkeme, ayrılan eşlerin birlikte yaşadıklarının tespit edilmesi durumunda gelirin-aylığın kesilmesi zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'yetim maaşı' kararı: Faiziyle geri ödenecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:53

Babasından aldığı yetim aylığının, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı gerekçesiyle kesilmesine itiraz eden kadının açtığı davada son sözü söyledi. Yargıtay; boşanmanın "samimi" mi yoksa "hileli" mi olduğunu araştırmanın yargının görevi olmadığını vurgulayarak, emsal bir karara imza attı. 

HABERİN ÖZETİ

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'yetim maaşı' kararı: Faiziyle geri ödenecek

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay, babasından aldığı yetim aylığı kesilen bir kadının açtığı davada, boşanmanın samimi olup olmadığının yargının görevi olmadığını vurgulayarak emsal bir karara imza attı.
Yargıtay, eşlerin samimi olup olmadıklarını tespit etmenin yargı görevi olmadığını belirtti.
Yasada sadece "eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen" ibaresinin yer aldığı hatırlatıldı.
Kanun koyucunun boşanma amacına yönelik bir düzenleme yapmadığı vurgulandı.
Mahkemenin eksik inceleme ve araştırmaya dayalı karar verdiğini belirten Yargıtay, ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Mahkemenin, davacının ve boşandığı eşinin nüfus kayıt sistemindeki adres kayıtlarını getirtilerek birlikte yaşama olgusunu araştırması gerektiğine hükmedildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'yetim maaşı' kararı: Faiziyle geri ödenecek

YASAL FAİZLE BİRLİKTE ÖDEYECEK 

Yargıtay son kararında samimi ya da hileli boşanan çiftlerin birlikte yaşamalarına devam etmesinin af edilemez olduğuna hükmetti. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan genç kadın, 2002 yılında vefat eden babası Kurum sigortalısı İlhan I.’ndan ötürü yetim aylığı aldığını, eşi Ahmet H.’dan 2001 tarihinde boşandığını, ’nın eski eşi ile fiilen birlikte yaşadığı gerekçesi ile 26.10.2008 tarihinde aylığını kestiğini ve yersiz ödemeleri borç kaydettiğini iddia edip İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. SGK işleminin iptali amacıyla açılan dava reddedildi. 2022 senesinde yeniden SGK kapısını çalan genç kadın, olumsuz cevap alınca İş Mahkemesi’ne müracaat etti.

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'yetim maaşı' kararı: Faiziyle geri ödenecek

 Ret işleminin iptali ve SGK’ya yapılan başvuru tarihi itibariyle ödenmeyen aylıkların yasal faizi ile birlikte davalı Kurumdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı Kurum, davacının boşandığı eşiyle birlikte yaşadığının tespit edildiğini, Kurum işleminin doğru olduğunu, davanın yerinde olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savundu. İş Mahkemesi, davanın kabulüne, davacının babası üzerinden bağlanmasını talep ettiği yetim aylığı ödenmesi başvurusunun reddine dair 12.08.2022 tarihli Kurum işleminin iptaline, yetim aylığının 19.07.2022 olan başvuru tarihinden itibaren ödenmeye devam edilmesine hükmetti. Başvuru tarihinden itibaren ödenmeyen her ay için ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kurumdan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verildi. Davalı Kurum vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf isteminin esastan reddine karar verdi. SGK avukatı kararı temyiz edince dava dosyası Yargıtay 10. Hukuk Dairesi gündemine geldi.

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren 'yetim maaşı' kararı: Faiziyle geri ödenecek

"BOŞANMANIN SAMİMİYETİNİ ARAŞTIRMAK YARGININ GÖREVİ DEĞİLDİR"

Adeta ültimatom niteliğindeki kararda eşlerin samimi olup olmadıklarını tespitinin yargı görevi olmadığı vurgulandı. Yasada; oldukça yalın olarak "eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen" ibareleri yer aldığı hatırlatıldı. Kararda; "Kanun koyucu tarafından örneğin; ‘sosyal güvenlik kanunları kapsamında ölüm aylığına hak kazanmak amacıyla eşinden boşanan’, ‘hak sahibi sıfatını haksız yere elde etme amacıyla eşinden boşanan’, ‘gerçek boşanma iradesi söz konusu olmaksızın (muvazaalı olarak) eşinden boşanan’ veya bunlara benzer ifadelere yer verilmemiştir. Maddede boşanma amacına-saikine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, gerek Kurumca, gerekse yargı organlarınca uygulama yapılırken; eşlerin boşanma iradelerinin gerçekliğinin-samimiliğinin araştırılıp ortaya konulması söz konusu olmamalıdır. Boşanmanın muvazaalı olup olmadığına ilişkin herhangi bir araştırma-irdeleme ve boşanma yönündeki kesinleşmiş yargı kararının geçerliliğinin sorgulaması yapılmamalı, özellikle, kesinleşmiş yargı organının verdiği karara dayanan ‘boşanma’ hukuki durum ve sonucunun eşlerin gerçek iradelerine dayanıp dayanmadığının araştırılmasının bir başka organın yetki ve görevi içerisinde yer almadığı ortadadır. Şu durumda sonuç olarak vurgulanmalıdır ki, boşanma tarihi itibarıyla gerçek-samimi boşanma iradelerine sahip olan (evlilik birliği temelinden sarsılan) veya olmayan tüm eşlerin, maddenin yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun eylemli olarak birlikte yaşadıklarının tespit edilmesi durumunda gelirin-aylığın kesilmesi zorunluluğu bulunmaktadır’’ denildi.

KARAR BOZULDU

Davacı tarafından davalı Kuruma 22.07.2022 tarihinde başvuru yaparak yeniden yetim aylığı bağlanmasını talep ettiğini ancak Kurumun 12.08.2022 tarihli işlemi ile önceki araştırmacı raporu esas alınarak talebini reddettiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: ‘’Kurum işleminin iptali için eldeki davanın açıldığı, mahkemece yaptırılan emniyet araştırması ve dinlenen tanık anlatımları ile de davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmakla verilen karar eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır. Mahkemece yapılması gereken iş, davacının ve boşandığı eşinin nüfus kayıt sistemindeki adres kayıtları getirtilerek, ihtilaf konusu dönem içerisinde davacının ve boşandığı eşine ait nüfusta kayıtlı adreslerinde birlikte yaşama olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Her bir adreste kimlerin yaşadığı kolluk vasıtasıyla araştırılarak ve muhtar, komşu, kapıcı, yönetici gibi kişiler dinlenerek tespit edilmeli, birlikte yaşama olgusu yukarıda açıklanan düzenlemeler ışığında da araştırılarak elde edilecek sonuca göre bir karar verilmelidir. Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.’’

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