Davlumbazdaki katılaşmış yağ nasıl temizlenir? Ocak ve davlumbaz için pratik yöntem

Mutfaklarda yapılan yemekler zamanla ocak ve davlumbaz üzerinde meydana gelen yağ tabakasını temizlemenin en güzel yollarından beri de çamaşır sodası ve bulaşık sabunudur.

Son zamanlarda ev hanımlarının da merak ettiği ve araştırdığı konulardan biri de davlumbazdaki katılaşmış yağarın nasıl temizlendiğini araştırıyor. Özellikle de uzun süre temizlenmeyen yağların temizlenmesi sıradan bir bez ile de olmuyor. Bu sebeple de davlumbazlarda bulunan yağların temizlenmesi için evlerde bulunan pratik yöntemler kullanılabilir. Arama motorlarında ‘davlumbazdaki katılaşmış yağ nasıl temizlenir?’ sorusu merak edilirken kolay bir şekilde hazırlanan yöntemler sayesinde davlumbaz temizliğiniz de artık çile olmaktan çıkıyor. Sizin için araştırdığım ve benim de sıklıkla kullandığım bilgileri sizinle paylaşıyorum;

Davlumbaz ya da fırınlarda katılaşan yağ için en etkili çözüm evde bulunan pratik ürünler,

Sıcak su ve bulaşık sabunu ana malzemeler,

Çamaşır sodası da katılaşmış yağların kolayca çözülmesinde yardımcı olur.

DAVLUMBAZDA YAĞ TABAKASI NEDEN OLUŞUR?

Davlumbaz, yemek sırasında ortaya çıkan yağ buharının dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Ancak yağ parçacıkları davlumbazın filtrelerde ve yüzeyler de birikebilir. Bu yüzden de davlumbazlarda yağ tabakası kolayca meydana gelebilir.

Zamanla orada bekleyen yağ, toz ve sıcak buhar sonrası zamanlar orada birleşerek kalınlaşmış yağlara neden olabilir. Zamanla da bu kalıntılar daha da dura dura sert ve yapışkan bir tabaka oluşturabilir.

DAVLUMBAZDAKİ KATILAŞMIŞ YAĞ NASIL TEMİZLENİR?

Davlumbazdaki yağ tabakasını temizlemenin en kolay yolu aslında sıcak su olmasıdır.

Sıcak su ve bulaşık sabunu kullanımı yağlı tabaka için en etkili yöntemlerden biri olarak bilinir.

Yap doğrudan sert bir şekilde kazımak yerine önce yumuşatmak, yüzeyin çizilmesinde de önlemiş olur.

Temizlik sırasında davlumbazın elektrik bağlantısını kesin. Daha sonra güvenli bir şekilde çıkarılabilen yağ filtresini talimatlara göre çıkartın.

Kap ya da lavaboya sıcak su doldurup içine yağ çözücü özelliği bulunan bulaşık deterjanı koyun.

Uzun bir süre su dolu karışımda fitreler kalması lazım.

Daha sonrasında yumuşayan yağ lekesini biraz temizleyerek üzerine çamaşır sodası koyarsanız yağ lekesi daha kolay bir şekilde çıkar.

OCAKTAKİ KURUMUŞ YAĞ NASIL ÇIKARILIR?

Ocak üzerinde kuruyan yağ lekesi yağın yumuşamasıyla daha kolay çıkar.

Sıcak bir havlu ve nemli bir bez yardımıyla ocak üzerinde biraz bekleme yapılabilir.

İnatçı lekeler için çamaşır sodası kolay bir çıkış yakalar.

Yağ lekesini çıkarmak için ocaklara zarar verebilecek bıçak gibi keskin aletler kullanılmamadır.

DAVLUMBAZ DA FİLTRE NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Temizlik sıklığına göre değişkenlik gösteren bu durum, evde yapılan yemeklere göre de değişkenlik gösterebilir.

Davlumbazın çekiş gücünde azalma, filtrelerinde yağ birikimi oluşursa temizlenme zamanı gelmiş demektir.

Tek kullanımlık ya da belirli aralıklarla temizlik yapmak davlumbaz temizliği için olukça önemlidir.

MUTFAKLARDAKİ TEMİZLİK HAKKINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Mutfaklarda bulunan davlumbazlar temizlenmediği zaman insan sağlığına da tehlike veriyor. Çünkü orada biriken yağ tabakası, zamanla yemeklerin sıcak buharıyla birlikte yumuşama yaşayabilir. Doç. Dr. Mehmet Akif Şen’in açıklamalarına göre, gıda hijyenine göre, gıdaların hazırlandığı alanların yemek yapmak için uygun olması gerekiyor.