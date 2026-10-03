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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:24

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, en eskisi 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada 58 dosyada 65 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirtti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 12:24

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. En eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 8 cinayetin yürütülen titiz çalışma sonucu çözüldüğünü belirten Bakan Gürlek, "aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını ve bu çalışmalarla toplamda 65 maktule ilişkin olayın aydınlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, 39 yıllık en eski ve 3 yıllık en yeni olmak üzere toplam 7 dosyada 8 cinayet aydınlatılmıştır.
Bu 7 dosya ile birlikte, bugüne kadar toplam 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olaylar aydınlatılmıştır.
Aydınlatılan dosyalar arasında Artvin'de 39 yıllık Nigar Bilgin cinayeti, Yozgat'ta 21 yıllık Hamza Gedik cinayeti, Diyarbakır'da 19 yıllık Erhan Kurt cinayeti, Eskişehir'de 14 yıllık Yakup Bozkurt cinayeti, Trabzon'da 12 yıllık Köksal Kol ve Mehmet Kaplan cinayetleri, Kilis'te 12 yıllık Khaled Tayson olayı ve Kayseri'de 3 yıllık Fehmi Lup olayı bulunmaktadır.
Adalet Bakanı, yeni deliller, gelişen teknoloji ve uzmanlaşmış birimlerin imkanlarıyla faili meçhul dosyaların üzerine gidilmeye devam edileceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

 

39 YILLIK CİNAYET YILLAR SONRA ÇÖZÜLDÜ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklaması şu şekilde: 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesi ile Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattık.

Bu 7 dosyayla birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlattık.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: 8 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

ARTVİN / ŞAVŞAT | NİGAR BİLGİN – 39 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 1987 yılında yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin’in dosyasında, yeni ifadeler ve yer gösterme işlemleri sonucunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden Z.B. tutuklandı; M.B. hakkında ev hapsi kararı verildi.

YOZGAT / ŞEFAATLİ | HAMZA GEDİK – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL:  8 Temmuz 2005 tarihinde görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik’in dosyasında; eski ihbarlar, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Cinayetin azmettirme ve iştirak hâlinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular üzerine Kırşehir ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR / SUR | ERHAN KURT – 19 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 21 Eylül 2007 tarihinde Hevsel Bahçeleri’nde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt’un dosyasında; yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, Adli Tıp Kurumu değerlendirmeleri ile önceki ifadelerdeki çelişkiler yeniden incelendi. Elde edilen yeni bulgular üzerine Diyarbakır ve Batman’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR / SEYİTGAZİ | YAKUP BOZKURT – 14 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: Henüz 2,5 yaşındayken 8 Mayıs 2012 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt’un dosyasında, teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba A.B. tutuklandı.

TRABZON | KÖKSAL KOL VE MEHMET KAPLAN – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan’ın dosyasında yeni tanık beyanları ile daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine gözaltına alınan E.A. ve A.B. tutuklandı.

KİLİS / ACAR KÖYÜ | KHALED TAYSON – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson’un dosyasında; yeni Adli Tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ | FEHMİ LUP – 3 YILLIK FAİLİ MEÇHUL: 9 Ekim 2023 tarihinde Kayseri Asri Mezarlığı’nda ölü bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup’un dosyasında; kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D. tutuklandı.

Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Artvin-Şavşat, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Yozgat, Diyarbakır, Trabzon ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimize; Artvin-Şavşat, Eskişehir ve Kilis İl-İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

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