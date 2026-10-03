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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:51

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdi? İsmin ardındaki duygusal detay ortaya çıktı

Nazlı ve Hacı Sabancı, ikinci çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra oğullarına neden Ömer adını verdiklerini açıkladı. Çiftin, kızları Arzu Alara’da olduğu gibi oğulları için de aileden gelen bir ismi tercih etmesi dikkat çekerken, Nazlı Sabancı isim seçiminde kayınpederine duyduğu sevginin de etkili olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdi? İsmin ardındaki duygusal detay ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 10:51

Ünlü çiftin oğullarına Ömer adını vermesinin arkasında yalnızca aile geleneği bulunmadığı ortaya çıktı. , Ömer ismini zaten çok beğendiğini belirterek, kayınpederi Ömer Sabancı’ya duyduğu sevginin de bu tercihte rol oynadığını açıkladı. Böylece küçük Ömer, dedesiyle aynı ismi taşırken ismin annesi tarafından da özellikle sevildiği öğrenildi.

NAZLI VE HACI SABANCI'NIN EVLİLİKLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nazlı Kayı ve , 2021 yılının ekim ayında dünyaevine girmişti. Çiftin nikâhı, Arzu ve Ömer Sabancı’nın yalısında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşmişti.

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdi? İsmin ardındaki duygusal detay ortaya çıktı

Nikâhın ardından gözler çiftin düğününe çevrilmişti. Nazlı ve Hacı Sabancı, 25 Haziran 2022 tarihinde Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir organizasyonla evliliklerini kutlamıştı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gece, uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Nazlı Sabancı'nın gelinliği, geceden paylaşılan fotoğraflar ve davetli listesi de büyük ilgi görmüştü. Çift böylece aile arasında gerçekleştirdikleri nikâhın ardından geniş katılımlı düğün törenleriyle evliliklerini kutlamıştı.

İLK ÇOCUKLARININ ADI DA AİLEDEN GELİYORDU

Nazlı ve Hacı Sabancı, 15 Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmuştu. Çiftin kızlarına verdiği isim de aile bağları açısından dikkat çekmişti. Arzu Alara'nın isminde, babaannesi 'nın adı yer almıştı. Çiftin kızlarıyla birlikte verdiği aile pozları da sosyal medyada ilgi görmüştü. Özellikle ismin aile büyüklerinden gelmesi, Sabancı çiftinin çocuklarının isimlerinde aile bağlarına önem verdiği şeklinde yorumlanmıştı.

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdi? İsmin ardındaki duygusal detay ortaya çıktı

İKİNCİ BEBEKLERİNE ÖMER ADINI VERDİLER

Ailenin ikinci çocuğu ise 23 Ağustos 2026'da dünyaya geldi. Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını verdi. Böylece küçük Ömer, dedesi Ömer Sabancı ile aynı ismi taşımaya başladı. Çiftin ikinci çocuklarının isminde de bir aile büyüğünün tercih edilmesi, "Ömer" isminin nasıl seçildiği sorusunu gündeme getirdi. Merak edilen bu detayın cevabını ise Nazlı Sabancı verdi.

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdi? İsmin ardındaki duygusal detay ortaya çıktı

NAZLI SABANCI İSMİN HİKÂYESİNİ ANLATTI

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile birlikte Contemporary Istanbul'un açılışına katıldı. Etkinlik sırasında basın mensuplarının oğullarının ismine ilişkin sorularını cevaplayan Sabancı, Ömer ismini neden tercih ettiklerini anlattı. Sabancı, oğullarının ismini seçerken hem kendi beğenisinin hem de kayınpederine duyduğu sevginin etkili olduğunu ifade etti.

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdi? İsmin ardındaki duygusal detay ortaya çıktı

Nazlı Sabancı, “Çok beğendiğim bir isimdi. Kayınpederimi de çok sevdiğim için.” sözleriyle Ömer isminin tercih edilme nedenini açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte küçük Ömer'in isminin yalnızca dedesiyle aynı olması amacıyla seçilmediği de ortaya çıkmış oldu. Nazlı Sabancı'nın ismi önceden de sevdiği ve kayınpederine duyduğu sevginin bu tercihi desteklediği anlaşıldı.

Arzu Alara'nın babaannesi Arzu Sabancı'nın, Ömer'in ise dedesi Ömer Sabancı'nın adını taşıması, çiftin çocuklarının isimlerinde aile büyüklerine yer verdiğini bir kez daha ortaya koydu.
 

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#Arzu Sabancı
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#nazlı sabancı
#Ömer
#Ömer Sabancı
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