Bakan Kacır duyurdu: Sanayide dikkat çeken tablo

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İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca Bakan Kacır, yıllıklandırılmış mal ihracatının da 283,7 milyar dolar ile rekor kırdığını vurguladı.
Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Kacır, "Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti. Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 283,7 milyar dolarla rekor kırdı" değerlendirmesinde bulundu.