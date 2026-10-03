Altın, gümüş ve paladyumda şok tablo! Zafer Ergezen 9 ayda en çok kaybettireni açıkladı

FAİZ İNDİRİMLERİ BAŞLAYINCAYA KADAR VEYA FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ ARTINCAYA KADAR KIYMETLİ METALLER TARAFINDA BİR YÜKSELİŞ TRENDİ GÖRME İHTİMALİMİZ DÜŞÜK.

"Fed de faiz artırımına gitti ki bundan sonra en az bir faiz artırımı​​​​​​​ daha olacak gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda dolayısıyla faizlerin artması piyasadaki likiditeyi azaltan bir unsur. Bunun da küresel büyümede yavaşlamayı meydana getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda dolar endeksinin de güçlendiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda kıymetli metaller tarafında da satış baskısı devam ediyor çünkü para mevduata gidiyor, faize yöneliyor ki bunu net bir şekilde görüyoruz. Faiz indirimleri başlayıncaya kadar veya faiz indirim beklentileri artıncaya kadar kıymetli metaller tarafında bir yükseliş trendi görme ihtimalimiz düşük. Bu açıdan baktığımız zaman kıymetli metallerde yeniden yukarı yönlü bir seyir görebilmemizin en önemli koşullarından bir tanesi petrol fiyatlarının aşağı gelmesi gibi gözüküyor veya en azından tahvil faizlerinde bir geri çekilmeyi görmemiz gerekiyor."

