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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 17:21

MHP lideri Bahçeli'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk operasyonları ve fon soruşturmasına vurgu yaparak ''Türkiye her sorunun üstesinden gelebilir'' dedi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
MHP lideri Bahçeli'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 17:21

Genel Başkanı , son zamanlarda yürütülen ve operasyonlarına ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli fon soruşturması kapsamında denetimlerin daha sıkı olması gerektiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Bahçeli'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin küresel rekabette yer almaya çalışırken bir arınma sürecinden geçtiğini ve fon piyasasında denetimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçmektedir.
Fon piyasasında denetim güçlendirilmeli.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

Ayrıca Bahçeli, Türkiye'nin her sorunun üstesinden geldiğini ekledi.

Türkiye ekonomisinin istikrarının finansal istikrar geçtiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Finans sistemi güven üzerine kuruludur. Vatandaşlarımız, özellikle küçük yatırımcılar, parasını bankaya veya sermaye piyasası araçlarına yatırırken bir finansal ürüne yatırım yapmakla birlikte finansal sisteme, bu sistemi sevk ve idare eden ve denetleyen kurumsal yapıya da duyduğu güveni ifade etmektedir.

Bu nedenle finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı, piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir.

O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun; yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.

Bu anlayış çerçevesinde; ahlak, adalet, liyakat, hakkaniyet ve hesap verebilirlik çerçevesinde “temiz siyaset, temiz yönetim ve müreffeh toplum” hedefinin somut bir zihniyet ve ahlaki reform programına dönüştürülmesi sağlanmalıdır"

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#devlet bahçeli
#mhp
#cumhur ittifakı
#yolsuzluk
#Fon Soruşturması
#Politika
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