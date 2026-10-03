Avcılar’da feci kaza, kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dilencilik yapan yaşlı bir kadın sokakta yürürken geri geri gelen yapan kamyonetin altına kalarak sürüklendi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sürücü ifade almak üzere emniyete götürürken, hayatını kaybeden kadının cenazesi olay yeri çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı sokakta yaşayan vatandaş yaşananları anlatarak, "Dilenciydi. Zillere basan biriydi. Kamyon geri gelirken göremedi herhalde. Kamyon da onu göremedi. Çarpınca altına aldı. Tekere denk geldi kafası. Allah rahmet eylesin" dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaşlı kadının yürürken kamyonetin geri geri gelmesi ve kadını kamyonet altında kalıp sürüklenmesi yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.