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Gündem
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Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 15:57

Avcılar’da feci kaza, kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar’da mahallede dilencilik yaptığı söylenen yaşlı bir kadın, geri geri gelen yapan kamyonetin altına kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Avatar
Editor
 Safa Keser
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 15:57

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dilencilik yapan yaşlı bir kadın sokakta yürürken geri geri gelen yapan kamyonetin altına kalarak sürüklendi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. yerine gelen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. ekipleri sürücü ifade almak üzere emniyete götürürken, hayatını kaybeden kadının cenazesi olay yeri çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.

Avcılar’da feci kaza, kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kazanın yaşandığı sokakta yaşayan vatandaş yaşananları anlatarak, "Dilenciydi. Zillere basan biriydi. Kamyon geri gelirken göremedi herhalde. Kamyon da onu göremedi. Çarpınca altına aldı. Tekere denk geldi kafası. Allah rahmet eylesin" dedi.

Avcılar’da feci kaza, kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı çevrede bulunan bir tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaşlı kadının yürürken kamyonetin geri geri gelmesi ve kadını altında kalıp sürüklenmesi yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Avcılar’da feci kaza, kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
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ETİKETLER
#polis
#kaza
#güvenlik kamerası
#sağlık ekipleri
#Kamyonet
#Avcılar Yeşilkent Mahallesi
#Gündem
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