Beşiktaş'ta genel kurul geride kaldı: Serdal Adalı yönetimine tam onay!

Beşiktaş Kulübü'nde merakla beklenen İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda yoğun bir katılımla tamamlandı. Siyah-beyazlı camiayı bir araya getiren tarihi kongrede, hem yönetim kurulunun geçmiş dönemi oylandı hem de kulübün gelecek bütçesi netlik kazandı.

SERDAL ADALI YÖNETİMİNE İDARİ VE MALİ İBRA

Kongre üyeleri, toplantıda yönetim kurulunun performansını ve mali tablolarını detaylıca değerlendirdi. Yapılan oylama sonucunda Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki tüm idari ve mali faaliyetleri, üyelerin oy çokluğuyla kabul edilerek ibra edildi.

YENİ DÖNEM BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Genel kurulda ibra oylamasının yanı sıra kulübün mali geleceğini doğrudan ilgilendiren bütçe tasarısı da gündeme geldi. Siyah-beyazlı kongre üyeleri, Beşiktaş'ın 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 mali yılını kapsayan konsolide bütçesini oy çokluğuyla onaylayarak yeni dönem bütçesini resmiyete kavuşturdu.

HÜRSER TEKİNOKTAY KULÜP ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

Gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada salonda hareketli anlar da yaşandı. Beşiktaş'ın eski başkan adayları arasında yer alan Hürser Tekinoktay hakkında alınan karar genel kurula damga vurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Tekinoktay, oy birliği ve oy çokluğuyla alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ihraç edildi.