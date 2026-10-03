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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:23

Beşiktaş'ta genel kurul geride kaldı: Serdal Adalı yönetimine tam onay!

Beşiktaş Kulübü'nün İdari ve Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Siyah-beyazlı üyeler, Serdal Adalı yönetiminin faaliyetlerini ibra ederken, kulübün yeni dönem konsolide bütçesini de oy çokluğuyla kabul etti. Kongrede ayrıca dikkat çeken bir ihraç kararı alındı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta genel kurul geride kaldı: Serdal Adalı yönetimine tam onay!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:23

'nde merakla beklenen İdari ve Mali Olağan Toplantısı, Haliç Blok Oditoryumu'nda yoğun bir katılımla tamamlandı. Siyah-beyazlı camiayı bir araya getiren tarihi kongrede, hem yönetim kurulunun geçmiş dönemi oylandı hem de kulübün gelecek bütçesi netlik kazandı.

Beşiktaş'ta genel kurul geride kaldı: Serdal Adalı yönetimine tam onay!

SERDAL ADALI YÖNETİMİNE İDARİ VE MALİ İBRA

Kongre üyeleri, toplantıda yönetim kurulunun performansını ve mali tablolarını detaylıca değerlendirdi. Yapılan oylama sonucunda başkanlığındaki yönetimin 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki tüm idari ve mali faaliyetleri, üyelerin oy çokluğuyla kabul edilerek ibra edildi.

Beşiktaş'ta genel kurul geride kaldı: Serdal Adalı yönetimine tam onay!

YENİ DÖNEM BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Genel kurulda ibra oylamasının yanı sıra kulübün mali geleceğini doğrudan ilgilendiren bütçe tasarısı da gündeme geldi. Siyah-beyazlı kongre üyeleri, Beşiktaş'ın 1 Haziran 2026 - 31 Mayıs 2027 mali yılını kapsayan konsolide bütçesini oy çokluğuyla onaylayarak yeni dönem bütçesini resmiyete kavuşturdu.

Beşiktaş'ta genel kurul geride kaldı: Serdal Adalı yönetimine tam onay!

HÜRSER TEKİNOKTAY KULÜP ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

Gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada salonda hareketli anlar da yaşandı. Beşiktaş'ın eski başkan adayları arasında yer alan Hürser Tekinoktay hakkında alınan karar genel kurula damga vurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Tekinoktay, oy birliği ve oy çokluğuyla alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ihraç edildi.

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ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş kulübü
#genel kurul
#haliç kongre merkezi
#Serdal Adalı
#Hürser Tekinoktay
#Spor
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