MHK soruşturmasında şoke eden sözler: Mete Kalkavan, Süleyman Abay, Hüseyin Göçek ve Burak Şeker'in ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden "Hakemler Dosyası" soruşturması çerçevesinde çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK görevlisinin ifadelerine başvuruldu.

Aralarında uzun yıllar Süper Lig ve uluslararası arenada düdük çalmış isimlerin de yer aldığı 4 hakemin savcılık ifadeleri, ligde geçmişten günümüze uzanan klasman kararlarını, görevden alınma ve kurul içi ilişkileri gözler önüne serdi.

METE KALKAVAN: "EĞİTİMCİLİK SÖZLEŞMEM GEREKÇESİZ FESHEDİLDİ"

Yaklaşık 30 yıllık hakemlik kariyerini Ocak 2024’te noktaladığını belirten eski VAR hakemi Mete Kalkavan, TFF ile 31 Aralık 2024’e kadar geçerli VAR Hakem Eğitimciliği sözleşmesi bulunduğunu ifade etti. Kalkavan, 18 Temmuz 2024’te seçilen yeni TFF yönetiminin ardından göreve gelen MHK’nin, ilk gününde sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeden tebliğ ile sonlandırdığını dile getirdi.

8 Mart 2022 tarihinde alınan kararlara da değinen Kalkavan, o dönemde hakem ve gözlemcilerin kariyerlerinin sonlandırılmak istenmesi üzerine hakemliğini askıya aldığını aktardı. Tahkim Kurulu'nun bu kararları iptal etmesi ve dönemin MHK’sinin istifa etmesiyle göreve döndüğünü söyleyen deneyimli isim, tecrübelerinin alt kuşaklara aktarılmasının engellendiğini ve bu konuda savcılığa detaylı bilgi sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

SÜLEYMAN ABAY: "LİSTE DIŞI BIRAKILMALARIN ARKA PLANINDA BAŞKA İSİMLER VAR"

1994 yılından itibaren 25 yıl boyunca hakemlik yapan ve ardından gözlemcilik ile MHK üyeliği görevlerinde bulunan Süleyman Abay, 2015 yılındaki Trabzonspor-Konyaspor maçı sonrasındaki gelişmelere değindi. Abay, o dönem Trabzonspor Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun suç duyurusu üzerine açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı.

8 Mart 2022’de lig devam ederken yapılan klasman değişikliğinin talimatlara aykırı olduğunu ve Tahkim Kurulu kararıyla göreve iade edildiklerini belirten Abay, 2024-2025 sezonu başında da benzer bir durum yaşadığını söyledi. 27 Temmuz 2024’te açıklanan listede yer almasına ve seminerleri tamamlamasına rağmen 28 Ağustos 2024’te yayınlanan yeni listede isminin çıkarıldığını aktaran Abay, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdığını vurguladı. Abay, yaşanan süreçlerin arka planında o dönem MHK’de görev alan belirli isimlerin ve ilişkilerin incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

HÜSEYİN GÖÇEK: "24 SAAT ÖNCE MAÇ YÖNETTİM, ERTESİ GÜN LİSTE DIŞI KALDIM"

26 yıllık kariyerinde Süper Lig ve FIFA kokartıyla yüzlerce maça çıkan Hüseyin Göçek, 8 Mart 2022’de yaşananların kariyerinde derin izler bıraktığını ifade etti. Göçek, 7 Mart 2022 tarihinde Süper Lig’deki Gaziantep-Hatayspor müsabakasında orta hakem olarak görev yaptığını, maçtan 24 saat geçmeden herhangi bir görüşme yapılmaksızın TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruyla klasman dışı bırakıldığını öğrendiğini anlattı.

Gerekçe olarak "performans düşüklüğü" gösterilmesine rağmen Tahkim Kurulu kararıyla hak hak edişlerinin iade edildiğini belirten Göçek, kararın ardından uzun süre maç verilmediğini söyledi. Göçek, o dönem kurul içinde yer alan Profesyonel Maç İcra Kurulu üyelerinin görevlendirmeler üzerindeki etkisine işaret ederek yaşananların kendi ve ailesinin sosyal hayatında olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

BURAK ŞEKER: "SOMUT DAYANAĞI OLMAYAN GEREKÇELER ÖNE SÜRÜLDÜ"

Antalya bölgesinde uzun yıllar hakemlik yapan Burak Şeker ise 2024 yılındaki klasman belirleme sürecinde görev dışı bırakıldığını aktardı. Yeni sezonda ilk haftalarda görev verilmeyip sonrasında Bodrumspor-Konyaspor maçında 4. hakem olarak atandığını, ancak Eylül 2024 başındaki listede hiçbir kadroya alınmadığını beyan etti.

Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraz sürecinde MHK tarafından verilen cevabı yazıda "gruplaşma ve kurumu yıpratma" gibi iddiaların yer aldığını belirten Şeker, bu iddiaların hiçbir somut belge veya bilgiye dayanmadığını savundu. Şeker ayrıca hakem meslektaşlarıyla yaptığı görüşmelerdeki iddiaları ve açık kaynaklarda yer alan çeşitli haberlerin de adli makamlarca araştırılmasının uygun olacağını ifade etti.

Soruşturma kapsamındaki incelemelerin ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.