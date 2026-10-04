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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 01:01

ABD'de 2 doz iğneyle infazı başarısız olan Christa Pike'ın cezaevi komiseri istifa etti

ABD’de ölüm cezasına çarptırılan Christa Pike’ın iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalması, Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada'nın görevinden istifa etmesine neden oldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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ABD'de 2 doz iğneyle infazı başarısız olan Christa Pike'ın cezaevi komiseri istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 01:01

ABD’nin eyaletinde yaklaşık 200 yıl sonra zehirli iğne yöntemiyle idam edilmesi planlanan ilk kadın mahkum olan Christa Pike’ın geçtiğimiz hafta başarısız olan infazının ardından yeni bir gelişme yaşandı. 

HABERİN ÖZETİ

ABD'de 2 doz iğneyle infazı başarısız olan Christa Pike'ın cezaevi komiseri istifa etti

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Tennessee eyaletinde yaklaşık 200 yıl sonra idam edilmesi planlanan ilk kadın mahkum Christa Pike'ın başarısız infazının ardından eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada görevinden istifa etti.
Christa Pike'ın iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kaldığı bildirildi.
Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada, eyaletin çıkarları doğrultusunda görevden ayrıldığını açıkladı.
Vali Bill Lee, Komiser Strada'nın görevini dürüstlükle yürüttüğünü belirterek istekliliğini takdir ettiğini söyledi.
Yetkililer, Pike'ın infazının yeniden gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.
Christa Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken Colleen Slemmer'ı işkence ederek öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Pike’ın iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalmasının ardından Tennessee Ceza İnfaz Kurumu (TDOC) Komiseri Frank Strada görevinden istifa etti. Strada yaptığı açıklamada, görevden ayrılmasının eyaletin çıkarları doğrultusunda olduğunu belirterek, olayla ilgili devam eden soruşturmayı "tamamen uygun ve gerekli" olarak nitelendirdi.

ABD'de 2 doz iğneyle infazı başarısız olan Christa Pike'ın cezaevi komiseri istifa etti

YENİ İNFAZLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Tennessee Valisi Bill Lee ise "Komiser Strada görevini dürüstlükle yürüttü. Bu zor dönemde Tennessee halkının çıkarlarını ön planda tutma konusundaki istekliliğini takdir ediyorum" açıklamasını yaptı.

ABD'de 2 doz iğneyle infazı başarısız olan Christa Pike'ın cezaevi komiseri istifa etti

Yetkililer, Pike’ın infazının yeniden gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken, sorunlu gençler için düzenlenen bir eğitim kampında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte işkence ederek öldürmekten 1996 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. 

Tennessee'de idam cezasına çarptırılan tek kadın mahkum olan 50 yaşındaki cinayet hükümlüsü Pike, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yerel saatle 20.00'de Nashville'deki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevi'nde iki zehirli iğne vurularak idam edilmek istenmişti. İki doz zehirli iğne vurulan Pike, hayatta kalmıştı.

Savunma avukatları, "Bayan Pike bilincini kaybetti ancak hala nabzı atıyor ve sesli bir şekilde nefes alıyor" ifadelerini kullanmıştı. Avukatlar, infazın başarısız olması üzerine Pike'ın hastaneye sevk edildiğini ve yoğun bakıma alındığını aktarmıştı.

 

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ETİKETLER
#tennessee
#Bill Lee
#Christa Pike
#Tennessee Ceza İnfaz Kurumu
#Frank Strada
#Dünya
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