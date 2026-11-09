TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 15:04

The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?

Güney Kore yapımlarından biri olan The Remarried Empress, diziseverler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında dizinin 5. Bölümü hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 15:04

Yeni Kore dizisi The Remarried Empress, ilk üç günlük izlenme başarısıyla gündemde yer alırken dizi 4 bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Güney Kore diziseverlerin heeycanla beklediği 5. Bölüm arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

THE REMARRİED EMPRESS 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Disney’in dizisi The Remarried Empress, 3 Kasım 2026 tarihinde izleyicisiyle buluşarak kısa sürede başarı elde eden yapımlar arasında yerini aldı. Öyle ki ilk 3 günlük izlenme oranıyla Disney’in rekorunu kıran The Remarried Empress, gündem oldu.

The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?

Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young’un başrollerinde oldukları The Remarried Empress, romantik fantastik yapımı sayesinde izleyenlerin yakından takip ettiği yapımlardan biri oldu. Yapım özellikle de Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında yoğun ilgi görmeye başladı.

The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?

Entrika ve saray mücadelelerini bir araya getiren dizi, şimdilerde 5. bölümüyle merak edilerek araştırılmaya başlandı. Disney + ve Hulu platformlarında büyük başarı elde eden The Remarried Empress’in 5. Bölümü 11 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren haftalık yayınlanacak.

The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?

The Remarried Empress dizisi 3 Kasım 2026 tarihinde ilk 4 bölümünü yayınlamıştı. Yeoh Geena ve Hyun Choongyeol senaryosunu yazdığı yapım da Cho Suwon yönetmenliğini yaptığı The Remarried Empress, toplam 10 bölümden oluşuyor.

The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?

THE REMARRİED EMPRESS BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

The Remarried Empress, Disney+ ve Hulu üzerinden izlenebiliyor. Doğu İmparatorluğu’nun başarılı ve sevilen imparatoriçesi Navier’in hikayesini ele alan The Remarried Empress, İmparator Sovieshu ile ülkesini yöneten Navier’in hayatı bir anda eşinin Rashta isimli kaçak bir köleye âşık olmasıyla değişikliğe uğruyor.

The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?

Aşk, ihanet, entrika ve iktidar mücadelesini bir araya getiren yapım da Navier’in kendi kaderini tekrardan şekillendirme çabasını ekranlara getiriyor. Romantik bir hikayeyle izleyiciyi buluşturan yapım şimdilerde Güney Kore yapımları arasında en çok konuşulan oldu.

The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir?

Yeni Kore dizisi The Remarried Empress fragmanıyla da büyük bir ses getirdi. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre 24 saatte milyonlarca izlenme alarak gündem olan yapımlardan ilk sıraya yerleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni Kore dizisi The Remarried Empress rekor kırdı! 3 günde herkesi ekrana kilitledi
Haysiyet dizisinin oyuncularından indirim istendi! Piyasadaki kriz sete sıçradı
ETİKETLER
#The Remarried Empress
#disney+
#Shin Min-A
#Diziler
#Hulu
#Ju Ji-hoon
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.