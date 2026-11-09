Yeni Kore dizisi The Remarried Empress, ilk üç günlük izlenme başarısıyla gündemde yer alırken dizi 4 bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Güney Kore diziseverlerin heeycanla beklediği 5. Bölüm arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, The Remarried Empress 5. bölüm ne zaman? The Remarried Empress bölümleri nereden izlenir? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

THE REMARRİED EMPRESS 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Disney’in dizisi The Remarried Empress, 3 Kasım 2026 tarihinde izleyicisiyle buluşarak kısa sürede başarı elde eden yapımlar arasında yerini aldı. Öyle ki ilk 3 günlük izlenme oranıyla Disney’in rekorunu kıran The Remarried Empress, gündem oldu.

Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk ve Lee Se-young’un başrollerinde oldukları The Remarried Empress, romantik fantastik yapımı sayesinde izleyenlerin yakından takip ettiği yapımlardan biri oldu. Yapım özellikle de Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında yoğun ilgi görmeye başladı.

Entrika ve saray mücadelelerini bir araya getiren dizi, şimdilerde 5. bölümüyle merak edilerek araştırılmaya başlandı. Disney + ve Hulu platformlarında büyük başarı elde eden The Remarried Empress’in 5. Bölümü 11 Kasım 2026 Çarşamba gününden itibaren haftalık yayınlanacak.

The Remarried Empress dizisi 3 Kasım 2026 tarihinde ilk 4 bölümünü yayınlamıştı. Yeoh Geena ve Hyun Choongyeol senaryosunu yazdığı yapım da Cho Suwon yönetmenliğini yaptığı The Remarried Empress, toplam 10 bölümden oluşuyor.

THE REMARRİED EMPRESS BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

The Remarried Empress, Disney+ ve Hulu üzerinden izlenebiliyor. Doğu İmparatorluğu’nun başarılı ve sevilen imparatoriçesi Navier’in hikayesini ele alan The Remarried Empress, İmparator Sovieshu ile ülkesini yöneten Navier’in hayatı bir anda eşinin Rashta isimli kaçak bir köleye âşık olmasıyla değişikliğe uğruyor.

Aşk, ihanet, entrika ve iktidar mücadelesini bir araya getiren yapım da Navier’in kendi kaderini tekrardan şekillendirme çabasını ekranlara getiriyor. Romantik bir hikayeyle izleyiciyi buluşturan yapım şimdilerde Güney Kore yapımları arasında en çok konuşulan oldu.

Yeni Kore dizisi The Remarried Empress fragmanıyla da büyük bir ses getirdi. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre 24 saatte milyonlarca izlenme alarak gündem olan yapımlardan ilk sıraya yerleşti.