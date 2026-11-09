Yeni Kore dizisi The Remarried Empress rekor kırdı! 3 günde herkesi ekrana kilitledi

Kore yapımı diziler son zamanlarda izleyiciler tarafından oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle de The Remarried Empress dizisi 3 Kasım 2026’da yayınlanmaya başlamasıyla gündemdeki yerini almayı da başardı. Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk ve Lee Seyoung'un başrollerini paylaştığı romantik dizi, 3 günde herkesi ekrana kilitledi. Disney’in yeni Kore dizisi, dikkat çeken bir rekora imza attı.

DİSNEY'İN YENİ KORE DİZİSİ THE REMARRİED EMPRESS REKOR KIRDI!

Kore yapımları herkes tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Diziseverler daha fazla Kore yapımı izlemek için dijital yayın platformlarını da takip ederken birbirinden başarılı işler kısa süre de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki bu dizilerden biri de The Remarried Empress dizisi oldu.

Öyle ki kamuoyunda yer alan haberlere göre, Disney’in yeni dizisi The Remarried Empress, ilk üç günlük izlenmeyle Disney + ve Hulu’nun rekorlarını kırmayı başardı. Dünya genelinde yer alan yapımlar arasında ilk açılış rekorunu kıran The Remarried Empress, 3 Kasım 2026’da izleyici karşısına çıkmayı başardı.

Disney’in açıklamasına göre, 50’den fazla pazarda bulunan şirketin Kore yapımları arasında dikkat çeken işlerinden biri oldu. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Almanya, Meksika, Şili, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkeler yer alırken The Remarried Empress, ilk üç bölümüyle yüksek bir başarı elde etti.

3 GÜNDE HERKESİ EKRANA KİLİTLEDİ

Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk ve Lee Seyoung'un başrollerini paylaştığı romantik dizi, 3 günde herkesi ekran başına kilitledi. 2023 yapımı süper kahraman draması olan Moving, Disney’in en çok izlenen yapımlarından biri olurken Günety Kore’de ve Asya kıtalarında izlenen dizi olmuştu.

Şimdilerde ise The Remarried Empress, Avrupa ve Amerika genelinde açılış rekoru kırdı. Fantistik yapım olarak karşımıza çıkan The Remarried Empress, İmparatoriçe Navier’in hikayesini ele alıyor. Navier’in İmparator Sovieshu'yla olan evliliği, eşinin kölelikten kaçan Rashta’ya âşık olmasıyla sarsılıyor. Komşu krallığın veliaht prensi Heinrey'yle evlenmesine izin verilmesiyle olanlar oluyor.

Yeoh Geena ve Hyun Choongyeol senaryosunu yazdığı yapım da Cho Suwon yönetmenliğini yaptı. Yayınlanmadan önce merakla beklenen yapımlar arasında yerini alan The Remarried Empress, ilk 4 bölümü 3 Kasım 2026’da yayınlandı. 11 Kasım itibariyle de dizinin diğer bölümleri her Çarşamba yayınlanacak.

Ayrıca yeni Kore dizisi The Remarried Empress, belirlenen rakamlara göre fragmanı bile ilk 24 saatte milyonlarca izlenmeye ulaşmış. Dizinin ilk gösterim biletleri anında biterek dikkatleri üzerine çekmişti.