Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:16

Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

Güney Kore dizileri, 2026 yılının ekim ayında farklı türlerde yeni yapımlarla izleyici karşısına çıkacak. Romantik komediden tarihi dramaya, medikal hikâyelerden gerilim ve fantastik yapımlara kadar birçok dizi yayın takviminde yer alıyor. Özellikle Kim Ji-won, Kim Yoo-jung, Choo Young-woo ve Kim So-hyun gibi sevilen oyuncuların yeni projeleri dikkat çekiyor. İşte Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 16:16

Ekim ayında yayınlanacak arasında Your Personal Taxi, Between Steps, Kidnap Game, Doctor X, Take Charge of My Heart, 100 Days of Deception, Make Me Tremble, Love in Disguise ve Dead-End Job gibi yapımlar bulunuyor. İşte Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri.

EKİM AYINDA YAYINLANACAK OLAN GÜNEY KORE DİZİLERİ 

1 Ekim'de Netflix'te yayınlanması planlanan Your Personal Taxi, ayın ilk yeni yapımlarından biri olacak. Başrolünde Cha Tae-hyun'un yer aldığı dizi, yalnızca rezervasyonla çalışan gizemli bir taksinin hikâyesini anlatıyor. Yolcuların kendi hikâyelerine uygun şarkılar seçebildiği yapım, Güney Kore ve Japonya ortak projesi olarak hazırlanıyor.

Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

5 Ekim'de ise Between Steps izleyiciyle buluşacak. Choo Young-woo ve Kim So-hyun'un başrollerini paylaştığı dizi, geçmişte yüzücü olma hayali kuran ancak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hayatının yönünü değiştiren bir genç ile kariyer seçimi konusunda kararsız kalan bir kadının hikâyesine odaklanıyor.

GERİLİM VE ROMANTİZM BİR ARADA

6 Ekim'de Kidnap Game yayın hayatına başlayacak. Lee Joon-gi ve Kentaro Sakaguchi'nin başrollerinde olduğu yapımda farklı Asya şehirlerinde yaşanan kaçırılma olayları ele alınıyor.

Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

9 Ekim ise iki yeni diziyle dikkat çekiyor. Kim Ji-won, Lee Jung-eun ve Son Hyun-joo'nun rol aldığı Doctor X, hastane dünyasında geçen bir medikal dramayı konu alıyor. Aynı gün yayınlanacak Take Charge of My Heart ise romantik komedi ile bilim kurgu unsurlarını bir araya getiriyor. Dizide yapay kalple yaşamını sürdüren bir adamın hayatı anlatılıyor.

Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

TARİHİ HİKÂYE EKRANA GELİYOR

10 Ekim'de başlayacak 100 Days of Deception, tarihi dönem dizilerini seven izleyicilerin takip edebileceği yapımlardan biri olacak. Kim Yoo-jung ve Park Jin-young'un başrollerinde yer aldığı dizinin hikâyesi Japon sömürge dönemindeki Kore'de geçiyor.

Dolandırıcılık konusunda yetenekli bir kadının gizli bir göreve dahil olmasıyla başlayan olaylar, bağımsızlık hareketiyle bağlantılı bir casusluk hikâyesine dönüşüyor. Dizinin 16 bölümden oluşması planlanıyor.

Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

ROMANTİK KOMEDİLER DE YERİNİ ALACAK

15 Ekim'de Make Me Tremble yayınlanacak. Nam Ji-hyun ve Kim Jae-young'un başrollerini paylaştığı dizi, aşk konusunda geleneksel düşüncelere sahip bir kadın ile sıra dışı bir şirket yöneticisinin karşılaşmasını konu ediyor.

19 Ekim'de ise Im Si-wan ve Seol In-ah'ın başrollerinde olduğu Love in Disguise izleyiciyle buluşacak. Komedi, dram ve gizem türlerini bir araya getiren yapımda iş hayatı ve ilişkiler üzerinden gelişen olaylar işlenecek.

Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

AYIN SONUNDA GERİLİM ARTIYOR

Ekim ayının son günlerinde farklı türlerde yapımlar da yayınlanacak. 24 Ekim'de Final Table ve Oh! My Guard dizilerinin başlaması planlanıyor. 26 Ekim'de Summer Vacation, 30 Ekim'de ise Netflix yapımı Dead-End Job izleyici karşısına çıkacak.

Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

Lee Jae-wook, Go Min-si, Kim Min-ha ve Lee Hee-jun'un rol aldığı Dead-End Job, fantastik, korku ve gizem türlerini bir araya getiriyor. Hikâyede yüksek ücret vaat eden gizemli bir işe başlayan genç bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rubí dizisinin konusu nedir? Rubí dizisi kaç bölüm? Rubí dizisinin oyuncuları kimler?
Ömür Usta dizisinin Nazlı’sı kimdir? Ömür Usta’nın Nazlı’sı Cemre Arda kim, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Diziler
#Your Personal Taxi
#Between Steps
#Kidnap Game
#Doctor X
#100 Days Of Deception
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.