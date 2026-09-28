Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri 2026

Ekim ayında yayınlanacak diziler arasında Your Personal Taxi, Between Steps, Kidnap Game, Doctor X, Take Charge of My Heart, 100 Days of Deception, Make Me Tremble, Love in Disguise ve Dead-End Job gibi yapımlar bulunuyor. İşte Ekim ayında yayınlanacak olan Güney Kore dizileri.

EKİM AYINDA YAYINLANACAK OLAN GÜNEY KORE DİZİLERİ

1 Ekim'de Netflix'te yayınlanması planlanan Your Personal Taxi, ayın ilk yeni yapımlarından biri olacak. Başrolünde Cha Tae-hyun'un yer aldığı dizi, yalnızca rezervasyonla çalışan gizemli bir taksinin hikâyesini anlatıyor. Yolcuların kendi hikâyelerine uygun şarkılar seçebildiği yapım, Güney Kore ve Japonya ortak projesi olarak hazırlanıyor.

5 Ekim'de ise Between Steps izleyiciyle buluşacak. Choo Young-woo ve Kim So-hyun'un başrollerini paylaştığı dizi, geçmişte yüzücü olma hayali kuran ancak yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hayatının yönünü değiştiren bir genç ile kariyer seçimi konusunda kararsız kalan bir kadının hikâyesine odaklanıyor.

GERİLİM VE ROMANTİZM BİR ARADA

6 Ekim'de Kidnap Game yayın hayatına başlayacak. Lee Joon-gi ve Kentaro Sakaguchi'nin başrollerinde olduğu yapımda farklı Asya şehirlerinde yaşanan kaçırılma olayları ele alınıyor.

9 Ekim ise iki yeni diziyle dikkat çekiyor. Kim Ji-won, Lee Jung-eun ve Son Hyun-joo'nun rol aldığı Doctor X, hastane dünyasında geçen bir medikal dramayı konu alıyor. Aynı gün yayınlanacak Take Charge of My Heart ise romantik komedi ile bilim kurgu unsurlarını bir araya getiriyor. Dizide yapay kalple yaşamını sürdüren bir adamın hayatı anlatılıyor.

TARİHİ HİKÂYE EKRANA GELİYOR

10 Ekim'de başlayacak 100 Days of Deception, tarihi dönem dizilerini seven izleyicilerin takip edebileceği yapımlardan biri olacak. Kim Yoo-jung ve Park Jin-young'un başrollerinde yer aldığı dizinin hikâyesi Japon sömürge dönemindeki Kore'de geçiyor.

Dolandırıcılık konusunda yetenekli bir kadının gizli bir göreve dahil olmasıyla başlayan olaylar, bağımsızlık hareketiyle bağlantılı bir casusluk hikâyesine dönüşüyor. Dizinin 16 bölümden oluşması planlanıyor.

ROMANTİK KOMEDİLER DE YERİNİ ALACAK

15 Ekim'de Make Me Tremble yayınlanacak. Nam Ji-hyun ve Kim Jae-young'un başrollerini paylaştığı dizi, aşk konusunda geleneksel düşüncelere sahip bir kadın ile sıra dışı bir şirket yöneticisinin karşılaşmasını konu ediyor.

19 Ekim'de ise Im Si-wan ve Seol In-ah'ın başrollerinde olduğu Love in Disguise izleyiciyle buluşacak. Komedi, dram ve gizem türlerini bir araya getiren yapımda iş hayatı ve ilişkiler üzerinden gelişen olaylar işlenecek.

AYIN SONUNDA GERİLİM ARTIYOR

Ekim ayının son günlerinde farklı türlerde yapımlar da yayınlanacak. 24 Ekim'de Final Table ve Oh! My Guard dizilerinin başlaması planlanıyor. 26 Ekim'de Summer Vacation, 30 Ekim'de ise Netflix yapımı Dead-End Job izleyici karşısına çıkacak.

Lee Jae-wook, Go Min-si, Kim Min-ha ve Lee Hee-jun'un rol aldığı Dead-End Job, fantastik, korku ve gizem türlerini bir araya getiriyor. Hikâyede yüksek ücret vaat eden gizemli bir işe başlayan genç bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.